Albert Adrià i els germans Iglesias tanquen el seu conglomerat de restaurants a Barcelona

El cuiner Albert Adrià i els germans Iglesias han dissolt la societat ElBarri, que gestionava els restaurants Tickets, Hoja Santa, Pakta i Celler 1900, degut a la pandèmia del coronavirus i les restriccions a la seva activitat, segons ha confirmat l'ACN. El futur del grup empresarial i dels establiments –tots tancats des de l'inici de la pandèmia- és una incògnita. La dissolució del grup suposa l'adéu a quatre restaurants de referència a Barcelona, tres dels quals amb una estrella Michelin: Tickets, Hoja Santa i Pakta. Al marge d'aquesta operació queda Enigma, que no forma part de l'aliança del xef amb els germans Iglesias. Com els altres, el local segueix tancat per la crisi del coronavirus, i Adrià encara no sap si el reobrirà aquest any.