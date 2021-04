El 75% dels càmpings gironins oberts per Setmana Santa es veuen obligats a tancar pel confinament comarcal

Vint càmpings de les comarques gironines, de la trentena que havien obert per Setmana Santa s'han vist obligats a tancar degut al confinament comarcal establert pel Govern de Catalunya. Només es mantindran oberts per ara 10 càmpings. L'Associació de Càmpings de Girona ha manifestat la seva sorpresa per un anunci que no esperaven i que ha comportat incertesa i angoixa al sector turístic. L'Associació reclama que s'acceleri el ritme de vacunació i que es mantingui la lliure circulació per Catalunya per a aquelles persones que tinguin reserva a un establiment turístic, tal i com es va fer per Nadal, perquè d'aquesta manera es podran mantenir oberts i mantenir els treballadors fora dels ERTO. També que es visualitzi un horitzó per a les empreses i que es generi confiança als mercats.

El seu president, Miquel Gotanegra, destaca els greus perjudicis que comporta el confinament comarcal en un moment en què el 40% dels càmpings havien obert a partir d'aquesta Setmana Santa i que havien organitzat les seves estructures. "El que reclamem és que el Govern prengui mesures amb antelació suficient i que no hi hagi tanta improvisació i falta d'estratègia. Venim de mesos molt durs i hem demanat repetides vegades ajuts directes que no arriben. Moltes empreses estan al límit i cal buscar solucions perquè el sector turístic és el gran motor econòmic del País i en depenen molts llocs de treball", indica.