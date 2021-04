Els ERTOs elevaran el nombre de declarants de l'IRPF a 21 milions

Hisenda espera, aquesta campanya de la renda que va començar, ahir, un total de 21,5 milions de declaracions, el 2,1% més que en l'anterior en el qual es van tramitar 21,1 milions. Dos terços del total (14,3 milions) seran amb dret a devolució, a raó de 757,64 euros de mitjana, l'1% i el 3% menys, respectivament.

Creixen un 5,7% les declaracions amb resultat a pagar, amb 5,9 milions de declaracions, a raó de 2.177,18 euros de mitjana, dels quals una part seran afectats per expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTOs), que en exercicis no estaven obligats a declarar i enguany hauran de fer-ho en tenir dos pagadors, un d'ells el SEPE.

I a més molts d'ells hauran de pagar en haver sofert una menor retenció pels seus ingressos i per això el fisc ha publicat una ordre que els permet fraccionar el pagament en sis mesos, de juliol a desembre, sense interessos.

Hisenda estima que són més de 300.000 els qui abans no havien de declarar i en aquesta ocasió hauran de fer-ho en baixar el llindar general que allibera de presentar-la dels 22.000 euros anuals per rendiments del treball 14.000 quan l'import percebut del segon i altres pagadors supera els 1.500 euros.

El pic màxim d'afectats per ERTO es va produir l'abril passat amb uns 3,5 milions, si bé molts d'ells probablement no hauran tampoc ni de declarar, segons el fisc. També veu veuran afectats els perceptors de l'ingrés mínim vital que, malgrat ser una renda exempta, han de presentar declaració.

A les comarques gironines els assessors fiscals es preparen per una campanya «molt complicada». «Hem notat un increment de la demanda, és el primer dia i ja estem fent declaracions. Tot i això, és aviat encara per predir com anirà tot plegat», assegura Josep Terradas, administrador de l'assessoria fiscal Grup Tres de Girona.