Girona encapçala el descens de l'atur a Catalunya al març

L'atur ha baixat un 2,73% a les comarques gironines aquest març i el mes es tanca amb 49.630 desocupats. Percentualment, la demarcació és el territori català on més baixa la taxa de desocupats. Durant el març, 1.395 treballadors gironins han sortit de les llistes d'aturats. Un descens que es concentra sobretot al sector serveis, arran del relaxament d'algunes mesures (com l'obertura del comerç no essencial en dissabte) i l'arribada de la Setmana Santa, que s'ha traduït en reobertures del sector turístic. En paral·lel, l'afiliació a la Seguretat Social ha augmentat un 1,27%. Ara, a comarques gironines, hi ha 312.671 afiliats. Tot i això, els estralls de la pandèmia són ben evidents, perquè d'un any per l'altre, l'atur ha pujat un 26,35%.

Cara i creu de les dades de l'atur a les comarques gironines. Durant el mes de març, la taxa d'aturats ha baixat un 2,73% a la demarcació i hi ha 1.395 gironins que han sortit de les llistes de l'atur. Però tot i això –i aquí, ve la creu- el territori suma 49.630 desocupats. Una xifra que, en comparació amb l'últim any, suposa un increment del 26,35% (perquè d'ençà del març del 2020, ja en plena pandèmia, hi ha 10.351 treballadors més que han perdut la feina).

Sigui com sigui, al març s'ha trencat la tendència a l'alça que l'atur havia registrat al llarg dels darrers mesos. El descens ha estat general arreu de Catalunya (aquí, l'atur ha baixat un 1,25%). Però apart, en termes relatius, Girona és la demarcació on més ha davallat la xifra de desocupats (perquè a Barcelona el descens ha estat del 0,95%; a Tarragona, del 2,09%, i a Lleida, del 0,55%).

Sobretot, en el cas de Girona, el descens de l'atur té una explicació clara. L'obertura del comerç no essencial en dissabte i la mobilitat entre comarques de les bombolles de convivència. Això, sumat a les vacances de Setmana Santa, ha permès donar una mica d'aire a l'economia gironina.

Perquè de tots els sectors, el que més baixa en desocupats és el de serveis (dins el qual hi ha el comerç i el turisme). En concret, ho fa en 1.344 persones. A aquest el segueixen la construcció (amb 97 desocupats menys) i la indústria (amb 91 menys). Per contra, però, l'agricultura gironina ha sumat 52 aturats més aquest març.



Més contractes i afiliació

El descens de l'atur a les comarques gironines, de retruc, també es tradueix amb les dades de contractes i d'afiliació a la Seguretat Social. Durant aquest març, a la demarcació s'han signat 19.413 contractes, cosa que suposa un increment del 27,07% en relació amb el febrer (en concret, 4.135). D'aquests, la majoria (12.735) han estat al sector serveis. I vuit de cada deu són temporals.

En paral·lel, l'afiliació a la Seguretat Social ha augmentat un 1,27% (és a dir, que el mercat de treball ha començat a generar ocupació, tot i que de manera molt tímida). Ara, a comarques gironines hi ha 312.671 afiliats a la Seguretat Social.



35.772 desocupats

De totes maneres, els estralls de la Covid-19 continuen essent evidents. Perquè si bé aquest mes de març l'atur ha baixat lleugerament, el llast que deixa la pandèmia al mercat laboral gironí és ben palpable. Només cal donar un cop d'ull a les dades d'aturats per sectors per veure-ho.

Dels 41.630 desocupats, la majoria es concentren al sector serveis (35.772). Al terciari, el segueix la indústria (amb 4.853 desocupats), la construcció (amb 4.225) i l'agricultura (amb 1.681). Per últim, a comarques gironines hi ha 3.099 desocupats a qui no els consten feines anteriors.

Per últim, l'estadística també inclou un apartat específic sobre l'impacte de la Covid-19 que recull els ERTO per demarcacions. A comarques gironines, segons aquestes dades, el març s'ha tancat amb 4.317 expedients actius que afecten 18.316 treballadors.