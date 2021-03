Roses es vol posar guapa potenciant la modernització de les terrasses d'hostaleria

L'Ajuntament de Roses convoca una línia de subvencions per a l'adequació de terrasses del sector hostaler a l'ordenança d'ocupació de via pública. Els establiments interessats poden presentar les seves sol·licituds entre l'1 d'abril i el 31 de maig. Aquesta convocatòria s'emmarca en el programa Roses posa't guapa de millora de paisatge urbà i està dirigida a subvencionar les inversions dels establiments per al compliment de la normativa de les terrasses de vetlladors annexes a establiments hostalers. Són subvencionables les despeses en taules, cadires, para-sols, tendals, etc, quan aquests siguin adquirits per substituir materials que no s'adeqüen a l'ordenança de via pública.

Segons informa l'Ajuntament, poden concórrer a aquesta convocatòria les persones, físiques o jurídiques, que siguin titulars de la llicència d'ocupació de la via pública. Les quanties de les subvencions s'estableixen en el 40% del pressupost, amb un límit màxim de 2.000 euros per local i un mínim de 200 euros. Cal que el pressupost mínim invertit en les millores sigui de 500 euros. La partida destinada aquest 2021 pel consistori rosinc a aquest programa d'ajuts és de 25.000 euros.

Podeu consultar tots els requisits, procediment de sol·licituds, terminis, etc, a les bases de la convocatòria, clicant aquí.