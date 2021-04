Endesa i Afammer Catalunya ofereixen cursos de formació digital gratuïta per a pimes rurals de la demarcació de Girona

Cursos per a la formació digital

Cursos per a la formació digital EMPORDÀ

Endesa i Afammer Catalunya obren la convocatòria dels cursos de formació digital adreçats a pimes, micropimes i professionals que desenvolupen la seva activitat a l'entorn rural de les comarques gironines. Es tracta d'una formació gratuïta, que s'impartirà de manera telemàtica i que està organitzada en dos itineraris: un per a les empreses i l'altre, per als professionals. Es tractaran temes com el comerç electrònic, la signatura digital o la gestió tecnològica de l'eficiència energètica.

Als cursos, que s'impartiran entre els mesos d'abril i juliol, hi podran participar fins a 450 emprenedors i 48 petites empreses catalanes, preferentment, de municipis de menys de 10.000 habitants. El projecte, d'abast estatal i que preveu arribar a més de 4.000 persones, forma part del Pla de Responsabilitat Pública d'Endesa que, amb un fons de 25 MEUR, té l'objectiu de contribuir a minimitzar les conseqüències socials i econòmiques derivades de la crisi originada per la Covid-19.

Així, el curs concret adreçat a pimes (micropimes i petites empreses) consta d'un total de 200 hores que es dividiran en E-Commerce (70 hores), bones pràctiques en l'ús de l'E-Commerce (50 hores), la signatura digital (20 hores) i estalvi energètic amb les noves tecnologies (60 hores).

El segon itinerari formatiu està obert a totes les persones interessades a créixer professionalment en el món digital i plantejat en 15 hores que es reparteixen entre E-Commerce (5 hores), signatura digital (5 hores) i estalvi energètic (5 hores). En total s'impartiran 21 d'aquests Webinars en grups de 60 persones.

El programa té la finalitat d'ampliar les capacitats tecnològiques dels participants oferint formació específica sobre eines digitals com el comerç electrònic, que els permetin obtenir una major competitivitat, un objectiu compartit entre Endesa i Afammer, en el cas del territori, a través d'Afammer Catalunya. En paraules de la presidenta d'Afammer Catalunya, Nuria Gómez: "És una oportunitat molt important per a incentivar projectes empresarials en el medi rural, que serveixin per assentar població i siguin una forma de generar riquesa en l'entorn, que permetin lluitar contra la despoblació dels nostres pobles i la seva desaparició.

L'ocupació i les noves tecnològiques són el principi per aconseguir la igualtat d'oportunitats i aquest projecte serà molt important per incentivar l'assentament de petites poblacions al voltant de noves iniciatives empresarials" Així mateix es va expressar el conseller delegat d'Endesa, Jose Bogas, en l'acte de signatura que va fer possible la creació d'aquests cursos, destacava: "Les pimes que es desenvolupen al món rural necessiten el nostre recolzament més que mai ja que d'elles està fet el teixit econòmic que ens sosté".