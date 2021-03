L'empresa alimentària de Vilamalla GM Food dona 70.000 euros a Càritas

GM Food, companyia referent en el sector de la distribució alimentària, ha fet una donació de 70.000 euros a diferents seus de Càritas repartides per l'estat espanyol que servirà per a proveir d'aliments a col·lectius vulnerables. L'empresa col·labora des de fa anys amb aquesta organització benèfica centrada en ajudar als col·lectius que es troben en risc de pobresa i exclusió social.

La donació d'aliments a entitats sense ànim de lucre és una part de la política de Responsabilitat Social Corporativa de GM Food. A més de la donació d'aliments i altres productes, la companyia dóna suport a campanyes i activitats benèfiques organitzades per entitats socials. Un exemple és la participació al Gran Recapte que organitzen els Bancs d'Aliments a finals d'any i també en accions d'ajuda contra el càncer. Durant l'any 2020 GM Food va centrar part de les seves aportacions a entitats i col·lectius especialment afectats per la pandèmia.



GM Food també col·labora amb projectes de fundacions que treballen per a ajudar als nens i joves en risc d'exclusió social, com la Fundació PortAventura, o la campanya per a la vacunació infantil impulsada per l'Obra Social de la Caixa i GAVI.

General Markets Food Iberica

GM Food Iberica, amb una facturació de 1.161 milions d'euros i una plantilla de 2.400 empleats, és una empresa internacional propietat del multinacional xinesa Bright Food. GM Food té 6 seus repartides per l'estat i és referent en el sector Horeca amb la seva ensenya de cash&carry Gros Mercat, amb 70 centres, i la divisió de Food Service. També compta amb prop de 800 supermercats franquiciats amb les ensenyes SUMA, Proxim i SPAR.