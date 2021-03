Fisersa tanca el 2020 amb un superàvit de 104.000 euros

L'empresa pública Fisersa ha tancat el 2020 amb un superàvit de 104.000 euros. Aquest és el segon any consecutiu en el qual els guanys superen els 100.000 euros, una molt bona notícia en un any marcat per la Covid-19. La xifra de negoci també ha augmentat respecte l'any anterior. Mentre que el 2019 va ser de 5.790.000 euros, el 2020 va ser de 5.905.000 euros. Aquest superàvit s'utilitzarà per invertir en la millora de clavegueram, enllumenat, en la gestió de l'aigua...

El vicealcalde de Figueres, Pere Casellas, explica que "les xifres demostren que Fisersa és una empresa eficient i amb molt bona gestió, que genera beneficis i que treballa per a la ciutat en temes com l'aigua, el sanejament, els aparcament, i ara hi sumarà la gestió de l'enllumenat" .