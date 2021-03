L'horari de votació de les Eleccions Agràries s'allarga dues hores per garantir la participació de tots els electors

La Junta Electoral ha decidit aquest migdia en una reunió telemàtica allargar el procés de votació de les Eleccions Agràries dues hores més arran de la incidència informàtica que s'ha produït abans de les 12 hores i que ha aturat durant 57 minuts el procés de vot.

Així, els 209 punts d'assistència al vot electrònic repartits per tot el país obriran fins a les 20 hores. Demà divendres també es podrà votar de 9 del matí a les 18 hores als 69 punts d'assistència al vot electrònic.

Entre les 10 i les 10.15 h, un bloqueig per fals positiu d'atac detectat al tallafocs del sistema, ha obligat a reiniciar-lo. El sistema funciona correctament des de les 11.45 h. La incidència no ha afectat cap garantia de seguretat del procés.

Les persones electores que no han pogut exercir el seu dret a vot ho poden fer fins a les 00 h per via remota o fins a les 20 h als 209 punts d'assistència al vot electrònic.

A les 12 h, la participació era del 5,98%.