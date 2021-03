Cadaqués i s'Agaró són els llocs més cars de Catalunya per comprar una residència. Concretament, la zona de la primera línia de costa del municipi alt-empordanès i l'exclusiva urbanització pertanyent a Castell-Platja d'Aro, on un metre quadrat de sòl pot enfilar-se fins als 10.000 euros. Aquestes dues àrees encapçalen el rànquing elaborat per Engel&Völkers, immobiliària alemanya especialitzada en la compravenda i el lloguer d'habitatges de luxe, que assegura que la Costa Brava segueix sent la regió catalana amb més racons exclusius per buscar residència.

Cadaqués i s'Agaró estan al capdamunt de la llista; després ve la primera línia de mar de Sitges (amb 7.000 euros el metre quadrat), però immediatament torna Cadaqués, concretament la zona de Port Lligat i els seus 5.500 euros/metre quadrat. Begur la segueix amb terrenys per 5.500 euros/metre quadrat a Aiguafreda, i la llista va baixant 25 llocs més, dels quals 17 són zones del litoral i del Pirineu gironí.



Així, al rànquing d'Engels&Völkers hi trobem diverses zones d'Empuriabrava: abans dels ponts, 4.500 euros/metre quadrat; el canal estret, 3.410 euros; el canal ample, 3.300 euros. No hi poden faltar tampoc les entitats de Calella-Tamariu-Llafranc, on el metre quadrat s'enfila fins als 5.000 euros, el mateix preu que cotitzen de mitjana els terrenys de la cala Sant Francesc de Blanes.

També hi ha urbanitzacions i àrees exclusives de la zona central i sud de la Costa Brava, com Santa Maria de Llorell, a Tossa de Mar, i Punta Brava, a Sant Feliu de Guíxols (4.500 euros); Mongoda-Canyelles de Lloret de Mar, Torre Valentina de Calonge i la Fosca de Palamós, amb 4.000 euros.

L'Almadrava de Roses també és una zona top de Catalunya per adquirir residència, amb un cost de 3.900 euros el metre. Platja d'Aro (així en general) també compta amb una cotització elevada, de 3.000 euros el metre quadrat de mitjana.



L'impacte de la pandèmia

A la Cerdanya la immobiliària destaca el protagonisme de l'obra nova el 2020 fins a representar el 20% de les vendes enfront de l'11% de 2019 tot i la pandèmia. Pel que fa a la costa, es manté l'interès de compradors estrangers, amb forta presència de francesos i alemanys.

Les propietats amb jardí o vistes a la mar en localitats pròximes a la costa es mantenen com les més demandades. En aquest sentit, Engel&Völkers aprecia un cert èxode de zones urbanes cap a unes altres que aportin major qualitat de vida per a primera residència al mateix temps que també augmenta la cerca de segones residències.