Les eleccions agràries passen a ser en format electrònic i en dos dies

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) celebrarà, aquesta setmana, les primeres eleccions agràries que es faran exclusivament, per primer cop, pel sistema de votació electrònica i que tindran lloc el 25 i 26 de març, dijous i divendres. El vot electrònic es podrà fer de manera remota o presencial en algun dels 209 punts d'assistència habilitats. Les eleccions determinaran la representativitat de les diferents organitzacions professionals agràries als òrgans col·legiats de l'Administració els pròxims cinc anys. Seran cridats a participar-hi un total de 20.609 professionals, entre persones físiques i jurídiques, i hi concorren les candidatures d'Unió de Pagesos (UP), JARC, Asaja i UPA. La consellera Jordà ha destacat que «la seguretat del vot electrònic pretén afavorir la participació».

Unió de Pagesos, amb l'empordanès Joan Caball al capdavant, exigeix, en el seu programa, amb el lema Amb Unió hi guanyes tu, posar fi a les situacions de frau de propietaris i usufructuaris que no es dediquen a l'agricultura. Per això, insisteix en el reconeixement de la figura de l'agricultor actiu a la Política Agrària Comuna (PAC). També demana que la PAC serveixi per declarar situacions de pertorbació de mercat i que desencadeni mecanismes per socórrer sectors en crisi.

JARC, per la seva banda, defensa una Política Agrària Comuna (PAC) exclusivament dirigida als agricultors i ramaders professionals, que doni suport a tots els sectors i que prioritzi els joves agricultors i les noves incorporacions. A la vegada, l'organització agrària aposta per un model regionalitzat de la PAC, adaptat a les especificitats de Catalunya, ja que «donaria millor resposta a les necessitats del camp català». D'altra banda, JARC continua reclamant mesures que afavoreixin el relleu generacional al sector agrari. En aquest sentit, considera «essencial» assegurar uns preus dignes, a partir de regulació de mercats i prevenció de crisis, i equiparar la renda agrària a la mitjana d'altres sectors.

El sindicat agrari ASAJA ha posat de manifest el seu punt de vista sobre aquestes eleccions. «No hi havia cap necessitat de celebrar-les en aquest context i fer el vot electrònic», ha declarat el també empordanès, Martí Clos, el qual critica que no donin cap facilitat de participació en aquests comicis. ASAJA ha presentat un recurs contra la celebració de les eleccions agràries considerant que les dues modalitats de vot que el departament d'Agricultura ha implantat, telemàtic i electrònic presencial, perjudica els drets dels pagesos. Reclamen que es torni a posar el vot per correu i que hi hagi més punts de votació.

La Unió de Petits Agricultors i Ramaders de Catalunya (UPA) concorrerà a les Eleccions Agràries a Catalunya com una de les organitzacions professionals agràries majoritàries a tot l'Estat i que compta amb veu i vot en institucions d'àmbit europeu i mundial. Treballarà per representar als petits i mitjans agricultors i ramaders catalans.

UPA es presenta als comicis amb un programa de propostes de caràcter progressista, que aposta fermament per un model d'agricultura i ramaderia familiar, professional i social, aferrat al territori. Un dels pilars de la candidatura és la representativitat «a tots els nivells» des dels pobles fins a les institucions i per descomptat d'Europa i del món.