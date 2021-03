El Govern preveu mobilitzar 417 milions aquest any per millorar la gestió de l'aigua

La Conselleria de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat té previst mobilitzar 417 milions d'euros el 2021 per millorar la gestió de l'aigua a través de 600 actuacions i mesures.

Ho ha explicat la secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat, Marta Subirà, en un acte telemàtic pel dia mundial de l'Aigua, en el qual també ha avançat que "aviat" es farà públic el pla de gestió hidrològic 2022-2027, al qual l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) destinarà prop de 1.000 milions d'euros.

Aquest 2021, l'ACA té previst licitar un total de 265 contractes, amb un import previst superior als 113 milions d'euros.

Els més destacats seran la nova depuradora de Vallmoll (Tarragona), amb 2,8 milions d'euros, la remodelació de l'estació depuradora d'Alcover (Tarragona), pel mateix import, la renovació dels desguassos de fons del pantà de la Baells (Barcelona), per 2 milions, i la instal·lació de plaques fotovoltaiques a diverses depuradores, per 2,8 milions.

Per millorar el subministrament d'aigua en el sistema Ter-Llobregat, que proveeix prop de 5 milions de persones, Aigües Ter-Llobregat (ATL) té previst licitar 154 contractes amb un import de 62 milions d'euros; entre els quals, a la província de Barcelona, les millores als dipòsits de la potabilitzadora d'Abrera (7 milions), la renovació de les conduccions de Sant Quirze del Vallès (4,2 milions) o tasques de manteniment a la dessalinitzadora del Llobregat (4,2 milions).

A més, l'ACA té previst obrir diverses línies d'ajuts, amb una dotació conjunta de 39,5 milions d'euros; ja s'ha obert la convocatòria de dues d'aquestes línies, per a inversions de millora en els proveïments municipals i per fomentar l'ús d'aigua regenerada, i se n'obriran quatre més, per millorar les xarxes supramunicipals, instal·lar comptadors i sistemes de telecontrol, redactar plans directors per a municipis petits i millorar l'eficiència d'instal·lacions de generació hidroelèctrica.

Es destinaran 171 milions d'euros al sanejament d'aigües residuals, bé sigui en obres o convenis, i 27 milions per millorar el mitjà hídric.