Endesa detecta més de 3.300 fraus elèctrics a comarques gironines el 2020, més del doble que fa cinc anys

Endesa ha obert més de 3.300 expedients per fraus elèctrics a les comarques gironines durant el 2020. Són més del doble que ara fa cinc anys. La companyia subratlla que l'ús de dispositius d'intel·ligència artificial ha marcat "un abans i un després" a l'hora de combatre el frau. Perquè la digitalització, els comptadors intel·ligents o la monitorització de línies permeten tenir "un mapa en temps real" de la xarxa i detectar on hi ha consums excessius. En paral·lel, Endesa recorda que treballa de manera coordinada amb Generalitat, ajuntaments i policia per detectar les connexions irregulars (també, vinculades amb el cultiu de marihuana). A la demarcació, l'energia defraudada durant l'any passat equival al consum mensual de 199.000 llars.

Endesa explica que l'ús de la intel·ligència artificial ha suposat un punt d'inflexió a l'hora de tallar les connexions irregulars. "I és que, en només tres anys, entre el 2018 i el 2020, s'ha aconseguit detectar frau elèctric en una de cada dues inspeccions fetes arreu de l'Estat, una xifra que duplica els registres del 2017", explica la companyia.

Endesa explica que, sobretot, aquestes connexions han aflorat gràcies a la digitalització de la xarxa, el desplegament de sensors o la implantació de comptadors intel·ligents. A més, des del 2017, la companyia elèctrica també ha implantat elements d'automatització i monitorització de la xarxa a diferents zones concretes de Catalunya.

"Aquests dispositius permeten elaborar un mapa en temps real sobre el comportament de la xarxa: quanta càrrega passa per cada cable, mesurar cadascuna de les seves fases...", explica Endesa. D'aquesta manera, és més fàcil detectar allà on hi ha consums excessius (perquè la xarxa està dissenyada per suportar una demanda concreta, que s'obté a partir dels contractes que hi ha a cada lloc).

"Aquesta fotografia possibilita, en conseqüència, sectoritzar línies de baixa tensió a carrers on hi ha historials de problemes, i reduir l'afectació en cas de sobrecàrregues per connexions il·legals", diu la companyia. Això és el que s'està fent, per exemple, al barri de la Font de la Pólvora de Girona.

Endesa tampoc oblida que el frau elèctric també està relacionat amb el cultiu de marihuana. Per això, a l'hora de posar fre a les connexions il·legals, la companyia treballa conjuntament amb la Generalitat, els ajuntaments i les policies (tant locals com Mossos d'Esquadra) per dur a terme diferents operatius i "eradicar situacions insegures".



Més de 3.300 expedients

Aquest dimarts, Endesa ha posat xifres als fraus elèctrics que la companyia ha detectat a les comarques gironines. Durant l'any passat, la companyia va obrir 3.372 expedients per connexions irregulars arreu de la demarcació. "Suposa un increment del 115% respecte fa cinc anys; i és que, al 2015, la xifra d'expedients oberts no arribava als 1.600", indica Endesa (en concret, van ser 1.568).

"El motiu d'aquest increment es deu, en part, a l'èxit de la utilització de noves tecnologies i eines d'anàlisi massiu de dades, així com també a la multiplicació, en els darrers anys, dels mitjans per combatre el frau", concreta la companyia.

En paral·lel als expedients oberts, Endesa també ha donat dades sobre quina quantitat d'energia es va defraudar. "Al llarg de l'any passat, l'energia defraudada a les comarques gironines amb aquesta pràctica il·legal va superar els 53,6 milions de kilowatts hora (kWh), la qual cosa equival al consum mensual de gairebé 199.000 llars", conclou la companyia.