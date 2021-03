La cerca d'ofertes laborals per comarques s'afegeix al web Formació en Xarxa de la Diputació de Girona

El portal web Formació en Xarxa de la Diputació de Girona segueix evolucionant i adaptant-se als canvis en el marc socioeconòmic del territori. Un dels efectes que tenen les mesures establertes a causa de la Covid-19 és i serà la pèrdua de llocs de treball. Per ajudar a fer-hi front, aquesta guia formativa de les comarques gironines ara fa un pas endavant en els serveis que ofereix a la ciutadania i hi afegeix un cercador d'ofertes laborals. Amb aquesta nova funcionalitat es pretén complementar la formació amb la cerca laboral per mitjà d'una eina completa, senzilla i intuïtiva per als usuaris.

Aquest espai en línia ja compta amb prop de mil ofertes laborals, les quals procedeixen del portal Feina Activa del Servei d'Ocupació de Catalunya de la Generalitat. A més, per primera vegada, les ofertes es poden trobar agrupades per comarques, la qual cosa simplifica la cerca.

D'aquesta manera, la formació i l'ocupació de les comarques gironines es reuneix en un mateix entorn, accessible i obert a tothom. Persones dels col·lectius d'aturats, emprenedors, treballadors i empresaris ja poden beneficiar-se'n. Per fer-ho només han d'accedir a: https://www.ddgi.cat/formacioenxarxa.



Una eina d'ocupabilitat de referència

Durant el 2020 el web Formació en Xarxa s'ha consolidat com un referent en la cerca de formació per millorar l'ocupabilitat. El 2020 gairebé s'ha quadruplicat el nombre de noves subscripcions, que han passat de les 167 del 2019 a les 570 del 2020. A més, la pàgina ha rebut 26.345 visites, un 11 % més que el 2019.

Al llarg d'aquests dotze mesos, també s'han programat 514 formacions, un increment del 7 % respecte al 2019. Del total d'activitats, el 49 % (252) s'han impartit en format virtual a causa de la Covid-19. Des de l'inici de la pandèmia el nombre de formacions en línia es va anar incrementant ràpidament. Formació en Xarxa s'hi va adaptar i va habilitar un apartat per a la cerca d'aquest tipus de formacions.

D'altra banda, es va crear un repositori des del qual es poden recuperar algunes d'aquestes sessions a distància ja finalitzades. Actualment aquest apartat té 38 activitats disponibles.

Aquest fet, juntament amb les 63 entitats participants entre ajuntaments, consells comarcals, universitat, patronals, sindicats i entitats sense ànim de lucre, fan del portal un referent a la demarcació en la promoció i la difusió de l'oferta formativa.



Set anys impulsant la formació gironina

Aquest projecte va sorgir l'any 2014 fruit d'un grup de treball de la Xarxa de Serveis Locals de Promoció Econòmica (XSLPE) impulsat per la Diputació de Girona. Des dels inicis, s'hi han recollit nombrosos cursos de formació, essencialment de caràcter presencial, organitzats i impartits per diverses entitats locals de promoció i desenvolupament del territori gironí i el Servei d'Ocupació de Catalunya.

Actualment és una guia formativa fruit del treball col·laboratiu d'aquestes entitats en què persones dels col·lectius d'aturats, treballadors, empresaris i emprenedors poden cercar ofertes de formació per tipus de formació, paraula clau, comarca, localitat, família professional, persones destinatàries i entitat organitzadora. Així mateix, hi ha la possibilitat de subscriure-s'hi, de desar i imprimir el resultat de les cerques i d'accedir a altres recursos formatius (Estudiar a Girona, certificats de professionalitat, Fundació UdG...).

Per a les entitats col·laboradores, Formació en Xarxa és un canal en el qual poden complementar i promocionar les formacions que ofereixen amb les de la resta de la demarcació. Així mateix és una eina que els permet gestionar les inscripcions, avaluar-ne els resultats i elaborar un historial per a futures planificacions formatives.