CaixaBank i ASAJA s'uneixen per fomentar la innovació i el desenvolupament en el sector agrari

CaixaBank i l'Associación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA) han signat un conveni de col·laboració per fomentar la innovació i el desenvolupament del sector agrari.

L'acord, signat entre el director de Negoci de CaixaBank, Juan Antonio Alcaraz; i el president nacional d'ASAJA, Pedro Barato, permet a l'entitat financera participar en els diferents projectes d'innovació que està duent a terme ASAJA, donant suport a iniciatives de grups operatius supraregionals que ofereixin solucions innovadores.

L'entitat, que materialitza el seu suport al sector a través de la seva línia de negoci AgroBank, formarà part de projectes com Carbocet sobre captació de carboni, tant per l'increment de matèria orgànica en els sòls com per l'acumulació d'aquesta en la fusta dels cultius llenyosos. Aquest projecte persegueix la creació d'un mercat de drets d'emissió, generats pel sector agrari que es posaran en el mercat a través d'instruments financers, d'aquí la presència d'AgroBank en aquest projecte.

Un altre projecte en el qual col·laborarà AgroBank té per objectiu promoure la creació de granges de producció d'insectes en l'àmbit rural. Aquesta iniciativa, a més d'impulsar activitats innovadores, compta amb un gran component social de desenvolupament de negocis en l'àmbit rural per a joves i, especialment, dones.

D'altra banda, CaixaBank es converteix en soci patrocinador d'ASAJA i col·laborarà en la creació de living labs com a camps de proves per a nous productes, sistemes i tecnologies agràries. També serà objecte de col·laboració la creació d'una plataforma digital orientada als productes del sector primari que, gràcies a la integració de les formes de pagament que ofereix CaixaBank, permetrà realitzar compres i licitacions en forma de marketplace.

Els professionals d'AgroBank, que estaran a la disposició de tots els socis d'ASAJA, duran a terme accions divulgatives com a seminaris, jornades, conferències i reunions amb la finalitat de donar a conèixer l'oferta de productes i serveis, així com compartir l'experiència de l'entitat en el sector sobre qualsevol qüestió que sigui d'interès per als membres de l'associació.



Sobre ASAJA

L'Associació Agrària de Joves Agricultors va néixer el 1989 i és la major organització professional agrària d'Espanya. L'associació acumula 200.000 afiliats i el seu objectiu és la representació, gestió, defensa i el foment dels interessos professionals de tots els àmbits del sector agrari. En aquest sentit, ASAJA persegueix la millora, tant a nivell nacional com internacional, de les condicions d'accés, capacitació i formació dels joves dedicats a l'activitat agrària. Per això, integra totes les branques de l'activitat agrària en les modalitats agrícola, ramadera, d'aprofitament forestal, gestió mediambiental i fins i tot noves modalitats complementàries com l'agroturisme.



AgroBank, líder del sector

AgroBank, la línia de negoci de CaixaBank dirigida al sector agroalimentari ha consolidat el seu lideratge en aquest segment i té com a clients a un de cada quatre agricultors espanyols. La proposta de valor d'AgroBank combina el desenvolupament dels millors productes i serveis adaptats a les peculiaritats dels agricultors, ramaders o cooperativistes del sector, juntament amb un assessorament pròxim i integral, no sols amb el suport financer sinó també des de la planificació conjunta, l'ajuda a la formació i l'especialització per oferir un servei realment útil.

AgroBank compta amb gairebé 1.000 oficines pròpies, 3.000 professionals amb un alt coneixement del sector i duu a terme accions d'impuls al sector, com a jornades tècniques o signatura d'acords amb organitzacions de rellevància. A més, a través de la Càtedra AgroBank sobre Qualitat i Innovació en el sector Agroalimentari, al costat de la Universitat de Lleida, desenvolupa accions com el premi a la millor tesi doctoral, millor treball final de màster, seminaris i cursos específics. Donada la vocació internacional del sector, AgroBank disposa d'un conjunt de solucions que faciliten el desenvolupament de relacions comercials amb qualsevol lloc del món.

CaixaBank fomenta el finançament responsable i sostenible com una de les seves línies d'acció prioritàries en matèria de banca socialment responsable, especialment en tot el que concerneix l'àmbit rural. En aquest sentit, CaixaBank disposa de línies de finançament específiques per impulsar projectes que ajudin a combatre el canvi climàtic, com l'eficiència energètica o l'agricultura ecològica, buscant oportunitats en favor de la salut del planeta. Amb aquesta mena de finançaments CaixaBank contribueix als Objectius de Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides.