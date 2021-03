Garcia de Pou desenvolupa una nova gamma d'envasos de cartró eficients

Garcia de Pou ha tret al mercat Thepack, una marca registrada d'envasos de cartró sostenibles. La firma d'Ordis especialitzada en la fabricació i comercialització de productes no alimentaris per a l'hostaleria va afirmar en un comunicat que el seu nou producte és «biodegradable, lleuger, resistent i proporciona aïllament tèrmic, per la qual cosa és idoni per substituir el packaging de FOAM (PSE Poliestirè Expandit)».

A més, està fabricat amb tecnologia nano-micro, és a dir, la mida més petita de cartró ondulat. Garcia de Pou va assegurar que ha aplicat molta tecnologia i coneixements i ha fet una gran inversió per produir nano-microondulació amb papers de poc gramatge. En aquest sentit, la companyia explica que «la nanotecnologia fa que els envasos siguin més forts, lleugers i tèrmics, i permet mantenir la temperatura interior durant més temps, qualitats molt apreciades per als sectors del packaging alimentari, del take-away i del delivery».

També asseguren que la producció del cartró a partir de tres capes de paper confereix unes propietats més avançades als envasos. Per exemple, permet col·locar paper resistent a la humitat i al greix com a capa interna durant el procés de fabricació de l'envàs, oferint la protecció necessària que cada ús requereix.

La nova col·lecció de Garcia de Pou està formada per: caixetes (hamburgueses, hot dog, panini), caixes (lunch box, large lunch box), envasos per a fregits (caixetes, cucurutxos), caixes estanques (caixes americanes, envasos multiús), fast food (pales, safates, barquetes), i take away & delivery (maletes de transport, safates self-service i caixes octogonals per a pizza).

Emili Garcia, gerent de Garcia de Pou, va assenyalar que «Thepack és una col·lecció respectuosa amb el medi ambient. Tots els seus productes són biodegradables i estan fabricats amb papers que compten amb la certificació FSC. En l'actualitat, els usuaris dels sectors de l'hostaleria i la restauració estan cada vegada més conscienciats amb la petjada ecològica i amb la reducció i eliminació de la contaminació plàstica. El nostre objectiu és facilitar aquest canvi cap a polítiques més sostenibles», apunta Garcia.

La companyia compta amb 300 empleats i una xifra de negoci de prop de 70 milions d'euros anuals. En l'actualitat l'empresa exporta el 54% de la producció i té més de 20.000 clients.