El Govern vol més transport ferroviari de mercaderies i menys camions a les carreteres

El Govern planifica 19 projectes per potenciar el transport de mercaderies per ferrocarril i treure camions de les carreteres dins l'Estratègia Logística per a la Internacionalització de l'economia. Un dels principals objectius és descongestionar l'activitat logística a l'àrea metropolitana i reduir les emissions de CO2. Així mateix, l'estratègia busca que la connexió entre el corredor mediterrani i els centres industrials i logístics permeti que els trens transportin el 20% de les mercaderies d'aquí a 10 anys. Actualment, el ferrocarril transporta el 5% de les mercaderies. L'estratègia inclou la plataforma d'autopista ferroviària del Port, la finalització del Logis Empordà o la renovació de les màquines de FGC que donen servei a ICL.

Així ho ha explicat el secretari d'Infraestructures i Mobilitat, Isidre Gavín, en una atenció a l'ACN després de presentar l'estratègia a sectors econòmics i socials del país i agents públics i privats de la logística des de les instal·lacions d'ICL al Port de Barcelona. També ha intervingut a la presentació el conseller d'Empresa i Coneixement, Ramon Tremosa, que ha posat en valor el paper del sector logístic, com "l'amic invisible que no ha fallat en els mesos crítics de la pandèmia" i ha enviat un missatge al govern espanyol perquè "s'afanyi a acabar de desenvolupar les infraestructures" com el corredor mediterrani. "L'Estat espanyol té potencial logístic i no ho sap", ha lamentat.

Aprovat el 9 de febrer al Consell Executiu, el text constitueix un full de ruta fins al 2040 per consolidar en el marc de la transició ecològica el sistema logístic català, que representa el 14% del PIB. Entre les 60 accions planificades, destaquen el pla de reconversió de sòl industrial que ha quedat obsolet en logístic competitiu; la consolidació de la tercera corona logística en els eixos transversal i de l'Ebre; la coordinació de nodes logístics, industrials i intermodals al Corredor Catalunya-Aragó-Madrid; la potenciació de la multimodalitat; la implantació d'apartadors ferroviaris a les vies principals; el pla de promoció de Lleida com a hub agroalimentari o la distribució urbana de mercaderies.

Alguns dels projectes més destacats, segons Gavín, són la finalització del Logis Intermodal Empordà amb la presència "molt aviat de grans empreses logístiques que faran de motor econòmic" del territori, així com la plataforma d'autopista ferroviària del Port, que està "assolint les fites de tramitacions ambientals i urbanístiques" per tal que l'enclavament barceloní sigui la primera terminal ferroviària de l'Estat.

També basat en la intermodalitat, l'estratègia inclou l'increment del servei ferroviari que Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) dona a ICL per transportar sal i potassa entre les mines de Súria i el Port. Així, Gavín ha explicat que l'empresa pública de transport comprarà màquines més sostenibles que permeten portar més càrrega per passar de 3 trens diaris de 21 vagons fins a un "límit màxim" de 7 trens de 24 vagons.