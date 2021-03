Les comarques gironines superen els 51.000 aturats, un 34,62% més que l'any passat

El nombre d'aturats a les comarques gironines és de 51.025 durant el mes de febrer, 134 persones més de les que hi havia durant el mes de gener. Tot i així, la diferència respecte el nombre d'aturats que hi havia durant el mes de febrer de l'any passat és un 34,62% superior, amb 13.123 persones sense feina. Pel que fa a les afiliacions gironines, aquest febrer ha augmentat el nombre de persones respecte el gener, tot i que de manera molt tímida, amb un 0,47% més. Actualment hi ha 308.758 afiliats a la Seguretat Social, un 2,61% menys dels que hi havia ara fa un any. Pel que fa als ERTO, a la demarcació hi ha 21.401 persones afectades pels expedients temporals i que no comptabilitzen com a persones aturades.

Les comarques gironines segueixen augmentant en nombre d'aturats i aquest mes de febrer ja s'han superat els 51.000. Concretament en l'últim mes hi havia 51.025 persones sense feina, 134 més que durant el mes de gener. Això suposa un creixement mensual del 0,26%, una xifra inferior a la mitjana catalana (0,83%).

De tota manera, durant el febrer del 2021 hi havia un 34,62% més d'aturats que en el mateix mes de l'any passat, que correspon a 13.123 persones més sense feina. Amb aquestes xifres, Girona segueix liderant les demarcacions catalanes amb un augment d'aturats més importants en comparació a l'any passat. La segueix Lleida (31,36%), Tarragona (29,5%) i per últim hi ha Barcelona (28,86%).

Aquesta xifra s'explica, sobretot, pels estralls que està causant la pandèmia en l'economia gironina. De fet, gairebé tres de cada quatre aturats gironins prové del sector serveis amb 37.116 persones. El segueixen, a molta distància, els desocupats provinents del sector industrial amb 4.944 persones i el sector de la construcció amb 4.322 persones. Per altra banda hi ha 3.014 aturats que no tenien una feina anteriorment i 1.629 que provenen del sector primari.



Més llocs de treball que el gener

Més enllà del nombre d'aturats, hi ha una lleugera esperança que és el nombre d'afiliacions a la Seguretat Social. Durant el mes de febrer, aquesta xifra ha crescut un 0,47%, que correspon a 1.431 persones més que durant el gener de 2021. Això significa que durant l'últim mes s'han generat llocs de treball.

Arreu de Catalunya s'han registrat xifres positives en el nombre d'afiliats, tot i que a Lleida és on més ha crescut amb un augment del 0,57%. A continuació ja hi ha Girona. Aquestes dues demarcacions es posicionen per sobre de la mitjana catalana, fixada en el 0,37%.

Tot i així, el nombre d'afiliats a la Seguretat Social segueix essent menor al d'ara fa un any. Concretament hi ha un 2,61% menys d'afiliats, fet que comporta que en els últims dotze mesos s'han destruït 8.279 llocs de treball.

Per contra, el nombre de persones afectades per un ERTO segueix augmentant. Durant el febrer hi havia 21.401 treballadors inclosos en expedients temporals, 2.455 més que durant el gener (18.496). Aquest conjunt de treballadors no s'inclouen a les llistes d'aturats.