Quinze persones aturades es formen com a auxiliars de vinya a la DO Empordà DO EMPORDA

Quinze persones en situació d'atur de l'Alt Empordà es formen com a auxiliars de vinya a la DO Empordà. La iniciativa està impulsada per la Fundació Oscobe i el Consell Regulador de la denominació empordanesa, i es desenvolupa en el marc del Programa Incorpora de la Fundació "La Caixa" amb l'objectiu de l'apoderament i el desenvolupament dels participants per a la seva incorporació posterior al món laboral.

Aquesta formació s'estructura en tres fases: una primera de treball de competències transversals i digitals dels alumnes que s'ha realitzat al Centre Cívic de Mollet de Peralada. Una segona fase de formació tècnica d'auxiliar de vinya amb un total de 75 hores que s'està desenvolupant a les instal·lacions del celler La Vinyeta i que imparteix l'Eduard Muixach, enginyer agrònom de l'empresa Agroassessors. La tercera i última fase consistirà en 100 hores de pràctiques no laborals en empreses del sector de la comarca.

L'objectiu final d'aquesta iniciativa és promoure la contractació per part dels cellers empordanesos de persones aturades. El conveni de col·laboració signat entre Oscobe i el Consell Regulador de la DO Empordà permetrà als cellers acollir a les persones formades i amb interès per incorporar-se al sector vinícola. El programa compta amb el suport d'una persona tècnica que realitza el procés d'acompanyament a les persones i a les empreses.

Incorpora Girona de Fundació "La Caixa", és un grup format per 12 entitats socials de les comarques de Girona que s'encarrega de desenvolupar el programa Incorpora a través de 41 tècnics d'inserció. Aquest grup es regeix pels valors de qualitat, professionalitat i proximitat, i té com a objectiu la intermediació laboral basada en les necessitats del teixit social i empresarial del territori, amb la finalitat de garantir que la persona s'integra a l'empresa correctament. Durant l'any del 2020, Incorpora Girona va impulsar la inserció laboral de 953 persones aturades, gràcies a la col·laboració de 369 empreses.

OSCOBE és una Fundació creada per oferir un futur professional a persones, mitjançant itineraris formatius i d'orientació i inserció laboral que garanteixi la seva integració. L'entitat porta més de dotze anys col·laborant amb Fundació 'La Caixa' en diversos projectes i tot i que la seva seu és a Girona, ens els últims anys en el marc del Programa Incorpora ha organitzat diverses formacions per tal de millorar la ocupabilitat de persones de l'Alt Empordà a través de formacions i pràctiques en empreses.