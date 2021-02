Llançà, l'única confraria de pescadors amb més facturació en plena pandèmia

Els pescadors gironins han facturat un 13% menys al 2020 arran de la pandèmia de coronavirus. Les confraries de l'Empordà i la Selva van tancar l'any ingressant 31,4 milions d'euros (MEUR); el 2019 havien estat 36,2. De retruc, això també es trasllada en un descens de captures. Perquè primer el Gloria i després el confinament per la covid-19, que va arribar a paralitzar flotes, ha fet que s'hagin capturat 1.000 tones menys de peix.

El sector, però, s'ha anat recuperant durant l'últim quadrimestre d'any. En part, perquè els preus a llotja s'han mantingut (i fins i tot, apujat). "Entenem que la situació serà reversible, i que a mesura que es vagi obrint la restauració, això ajudarà", diu el president de la federació de confraries gironines, el rosinc Antoni Abad.

Menys facturació i menys tones de peix. Aquest és el balanç del 2020, l'any de la pandèmia i del temporal Gloria. Els pescadors gironins van facturar l'any passat un 13% menys. Una dada que en xifres es tradueix en 31,4 MEUR davant dels 36,2 MEUR del 2019. La baixada en la facturació va acompanyada també d'una disminució de la captures a les confraries gironines, que han passat de més de 8.000 tones de peix a poc més de 7.000.

Malgrat la davallada, però, a partir de l'agost el sector va començar a recuperar-se tant en kilograms capturats com el facturació, si es compara amb els mesos anteriors marcats sobretot pel confinament. I en els últims quatre mesos de l'any, les vendes han experimentat una tendència ascendent. Un situació que el sector atribueix als preus a llotja que no només s'han mantingut sinó que, en alguns casos, han incrementat i també a la "adaptació" que s'ha fet davant la situació. Abad explica que molts s'han "anat posant al dia" oferint peix filetejat o fent repartiments a domicili que abans no es feien per compensar.

D'entre les principals confraries gironines, la que més ha perdut en facturació és la de Palamós. L'impacte de la pandèmia ha suposat una reducció del 18% respecte del 2019 i del 20%, si parlem de captures. I és que la confraria va passar de les més de 1.600 tones a les 1.291 l'any passat. En volum de facturació, la caiguda va ser superior: de 9,43 MEUR a 7,69.

Segons el balanç que ha fet públic la confraria, de la disminució en facturació i captures, 604.000 euros i 191 tones són fruit de la subhasta del matí i 1,1 MEUR i 150 tones, a la de la tarda. A més, els pescadors han sortit un 20% menys de dies a feinejar perquè la pandèmia va obligar a moltes embarcacions a quedar-se a port per falta de material necessari per garantir les mesures de seguretat.



El pes de la gamba a Palamós



Tot i això, les captures de gamba són les que menys se n'han ressentit. Durant l'any passat, es van deixar de capturar unes 3,5 tones de gamba, un 5% menys que l'any 2019. En termes de facturació, però, ha suposat un 12% menys, amb 2,9 MEUR. El 2020 es va pescar el mateix volum de gambeta, mentre que de gamba mitjana se'n va capturar una tona menys. En el cas de gamba grossa, la reducció va ser de 3,4 tones i, en canvi, va incrementar en una tona la gamba extra.

La de Blanes (Selva) també va perdre durant el 2020 unes 300 tones de captures respecte del 2019 i la facturació es va desplomar del 9,94 MEUR als 8 milions. En el cas de Roses (Alt Empordà), les captures van passar de les 1.374 del 2019 a les 1.132 del 2020 i la facturació va caure gairebé 800.000 euros. A Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà), les captures van baixar lleugerament passant de les 717 tones a les 631 i la facturació va disminuir en prop de 300.000 euros (dels 1,87 MEUR del 2019 als 1,58 del 2020).

El Port de la Selva va perdre l'any passat més de 400.000 euros de facturació i va passar de les 212,7 tones del 2019 a les 174,5 del 2020. La confraria de l'Escala, en canvi, va pujar en nombre de tones respecte del 2019 passant de les 1.327 de fa dos anys a les 1.454 de l'any passat. La facturació, però, va disminuir lleugerament amb uns 100.000 euros menys respecte del 2019.



Més facturació a Llançà



La de Llançà és l'única que va incrementar la facturació en plena pandèmia. La confraria va passar d'una recaptació de 3,49 MEUR l'any 2019 als 3,98 del 2020. En canvi, les captures van perdre 58 tones respecte del 2019.



"Hem pogut anar surant"



Abad remarca que durant el mesos més complicats de pandèmia –especialment, durant el confinament-, la davallada de captures va ser "evident" però defensa que els preus "han aguantat" i que han tingut èpoques en les quals els ha anat "prou bé". "Entenem que la situació serà reversible a mesura que pugui anar obrint la restauració perquè el nostre producte tindrà més sortida", afirma.

En aquest sentit, detalla també que hi ha hagut moments en què els preus han pujat i que, a més, el sector s'ha anat "posant al dia". Abad es mostra optimista en relació a la recuperació i diu que, a hores d'ara, no li consta que cap pescador hagi hagut d'abandonar la feina per la situació. "Més endavant, no ho sé, però cal recordar que a nosaltres el Govern ens va declarar essencial i hem pogut treballar", insisteix. En relació a això, afegeix que quan la pandèmia va "apretar més fort" el peix anava més barat i que han pogut anar "surant".

Pel que fa a les ajudes, explica que n'han rebut per part del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca i que això ha permès "injectar" diners a les confraries, tot i que admet que els hauria agradat que les sumes fossin més elevades.