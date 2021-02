Pimec Turisme reclama accelerar la vacunació i poder viatjar a les segones residències de cara a Setmana Santa

Pimec Turisme ha exigit aquest dilluns a les administracions públiques un "veritable pla d'anticipació" per a la temporada de Setmana Santa que passi per accelerar la vacunació de la població, permetre viatjar a la segones residències i desplaçar-se a allotjaments turístics amb reserva. La sectorial de Pimec també reclama més ajudes directes, un fons de solvència i una condonació d'impostos com l'IBI, l'IAE o la taxa d'escombraries. "És imprescindible disposar d'unes directrius bàsiques i flexibles que permetin preparar la campanya de Setmana Santa", han reclamat des de Pimec Turisme, que ha insistit en la crítica que les restriccions a les activitats turístiques no vagin acompanyades de mesures de compensació "reals i efectives".

Per tot plegat, la sectorial de Turisme de Pimec torna a reclamar "ajuts directes i urgents" per a les pimes i els autònoms del sector turístic en sentit ampli, incloent-hi, per exemple, el conjunt del lleure i les instal·lacions juvenils. També recorda la urgència de posar en marxa un fons de solvència, que ajudi a salvar pimes i autònoms, així com un esquema de quitança de part dels préstecs concedits amb aval ICO Covid-19, que permetria convertir aquests crèdits en un sistema d'ajuts directes per a la recapitalització. Finalment, des de Pimec Turisme es mana la pressa per accelerar el procés de vacunació de la societat i, particularment, "als territoris turístics".