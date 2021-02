Renfe cancel·la 259 AVE i 635 Mitja Distància per la vaga de maquinistes durant cinc dies

Renfe ha suspès 259 serveis d'alta velocitat i de llarga distància i 635 de mitja distància pels cinc dies de vaga que ha convocat el Sindicat Espanyol de Maquinistes i Ajudants Ferroviaris (Semaf) per denunciar el "dèficit de personal" i les "deficiències en seguretat".

Els maquinistes faran vaga els dies 16 de febrer i 2, 3, 9 i 10 de març, per la qual cosa el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana ha hagut de fixar uns serveis mínims essencials, que han obligat Renfe a cancel·lar un conjunt de trens.

Per fer compatible el dret de vaga i el dret a la mobilitat dels ciutadans -tenint en compte la necessitat d'un distanciament personal més gran per la covid-19-, els serveis mínims de Rodalies seran del 100% en hora punta, és a dir, no hi haurà cap afectació, mentre que la resta del dia seran del 75%.

En els trens de mitja distància i Avant els serveis mínims seran del 65%, per la qual cosa, dels 1.841 trens que estan programats aquests cinc dies, circularan en serveis mínims 1.206, la qual cosa suposa cancel·lar 635 serveis.

D'altra banda, pel que fa als trens AVE i de llarga distància els serveis mínims seran del 72%, dels 935 trens afectats aquests dies, circularan en serveis mínims 676, després d'haver cancel·lat 259 serveis.