Els càmpings es reivindiquen com a espais segurs i reclamen que els seus clients es puguin desplaçar amb un justificant

Els càmpings catalans reclamen que se'ls identifiqui com a "espais segurs". A través d'un manifest difós aquest divendres, el sector ha demanat "que amb un justificant de reserva, els clients es puguin desplaçar fora del seu municipi" i que, una vegada siguin al seu destí, "respectin la normativa de mobilitat del lloc". A més, han reclamat que el certificat d'autoresponsabilitat per sortir del municipi permeti desplaçar-se fins als càmpings perquè els clients "puguin revisar i assegurar-se que la seva instal·lació no se l'emportarà el vent o la malmetrà una tempesta". Els càmpings asseguren que la seva situació és "greu" i denuncien la "incongruència" de no permetre als seus usuaris que es puguin desplaçar a les seves instal·lacions.

L'Associació de Càmpings de la província de Barcelona i d'altres associacions territorials catalanes han explicat que "pateixen una inestabilitat econòmica molt greu des de fa molts mesos" i que han de "suportar les queixes dels clients perquè a causa de la limitació de la mobilitat no poder fer ús dels serveis que tenen contractats". A més, "han d'anul·lar i retornar els imports de les reserves", "mantenir tots els costos fixos" i, malgrat tot, "pagar impostos i taxes municipals".

Davant d'això, el sector es reivindica com a espai segur i recorda que les seves "instal·lacions, durant molts mesos han estat exemple de seguretat i rigor en protocols Covid".