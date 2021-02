Bars i restaurants de Girona reclamen que l'allargament dels horaris s'estengui també a l'hora dels sopars

Bars i restaurants de Girona asseguren que l'allargament horari els dona "cert aire", perquè permetrà esponjar els esmorzars i fer dos torns de dinar. Però veuen la mesura "insuficient" i reclamen que s'estengui a l'hora dels sopars. El president de l'Associació d'Hostaleria de Girona, Josep Carreras, recorda que "fins a un 30%" dels restaurants només obrien al vespre, i que per tant el relaxament de restriccions no els suposa res nou. Carreras subratlla, a més, que la pandèmia ja s'ha traduït en el tancament del 20% del sector, "que ja no tornarà a aixecar persiana". A banda de l'hostaleria, el petit comerç gironí tampoc entén haver de continuar tancats en dissabte, perquè al costat de botigues tancades hi haurà "terrasses plenes".

Pocs clients a les terrasses –avui fa més fred- i d'altres que aprofiten per fer el cafè a l'interior o bé, com que ja hi estan acostumats, el demanen per emportar. A partir d'aquest dilluns, però, els bars i restaurants poden allargar una hora més l'horari d'esmorzars i dinars. Això, asseguren els de Girona ciutat, suposa un petit avenç. Però també creuen que la mesura s'ha quedat curta.

"Ens anirà força bé tenir més estona al matí i al migdia, perquè hi havia clients que pràcticament no podien asseure's per esmorzar", explica Margarita Garcia. Ella és l'encarregada del bar Duran, situat a la Rambla de Girona. "I a l'hora de dinar, que és quan toca més el sol, la gent podrà estar-se més a fora", explica.

"Però també crec que ens aniria bé poder allargar tot el matí i fins a la tarda; perquè d'aquesta manera, no ens veuríem obligats a tancar entre quarts d'onze i la una", diu Garcia. Una mica més enllà, al Hygee, un bar situat sota les Voltes, Franceta Cobreros fa un cafè a l'interior. Ella viu a Roses i avui ha portat la seva filla a fer un examen a Girona.

"Està bé que hagin permès allargar una mica l'horari, perquè donarà més feina als locals; i a mi, per exemple, em permet estar esmorzant a dins en comptes d'esperar-me al carrer tota l'estona", explica Cobreros. A més, quan la seva filla surti d'examinar-se, a les dues de la tarda, segurament es quedaran a dinar "en comptes de marxar de seguida".



És "insuficient"

L'Associació d'Hostaleria de Girona diu que aquesta hora de marge, sumada al confinament que ara passa a ser comarcal, dona "cert aire" al sector. Perquè per a aquells bars i restaurants que fan esmorzars i dinars, "poder remuntar tres o quatre taules cada dia serà positiu", concreta el seu president, Josep Carreras.

Ara bé, l'associació tampoc amaga que el relaxament de les restriccions "és insuficient", perquè oblida tota una altra part del sector. "Si tenim en compte que fins al 40% dels restaurants només obrien de nit això no els afavoreix absolutament en res; per tant, és zero", lamenta Carreras. Per això, l'associació reclama a la Generalitat que l'allargament d'horaris també es tradueixi al servei de sopars.

"Que se'ns permeti obrir dues hores i mitja o tres hores al torn de nit, perquè el nostre sector ja ha fet molts sacrificis", lamenta Carreras. El president diu que l'hostaleria gironina ja té coll avall que les restriccions, i per tant la limitació d'horaris, s'allargaran "durant molt de temps". Però demana més marge perquè, diu, "la normalitat" ja no tornarà tenint en compte "que avui per avui ja tenim un 20% dels nostres establiments tancats".



Fins al 50%, molt tocats

El president de l'Associació d'Hostaleria de Girona reitera que el sector està vivint "moments molt durs". "Tot són bufetades, i no hi ha pitjor cec que aquell qui no vol veure-hi", lamenta. Carreras explica que, segons els càlculs de l'entitat, la pandèmia trastocarà del tot fins al 50% de la restauració de la ciutat. "Calculem que fins al 25% dels locals tancaran i ja no tornaran a obrir persianes; i que l'altre 25% canviaran de mans", diu el president.

I l'angoixa de bars i restaurants també es trasllada als hotels. "Fa pocs dies m'han comunicat el tancament d'un hotel a la ciutat que és un dels bucs insígnia, i n'hi ha tres més que estan en venda", lamenta Carreras (sense anar més enllà ni desvetllar noms per confidencialitat). "Tot són bufetades i no hi ha ajudes; ens trobem davant un tancament encobert, perquè no podem treballar", lamenta.



Botigues tancades, però "terrasses plenes"

A banda de l'hostaleria, el petit comerç gironí valora amb escepticisme –i fins i tot, amb sorpresa- el relaxament de restriccions. En aquest cas, el pas al confinament comarcal. La vicepresidenta de l'associació Girona Centre Eix Comercial, Mercè Ramírez de Cartagena, explica que això no els afecta "gaire en positiu", perquè al cap de setmana continuaran tancats.

"Entre setmana, com que molta gent ve a treballar, al metge o a fer gestions, n'hi ha que aprofiten també per anar a comprar", diu Ramírez de Cartagena. "És cert que no hi ha tant moviment, i que ara el confinament comarcal hi pot ajudar; però allò que ens perjudica més és haver de continuar tancats en dissabte", afegeix.

"No hem pogut obrir cap dels caps de setmana de rebaixes, i molta gent estava esperant a veure si ara podia canviar una mica la situació", diu la vicepresidenta, en referència als comerciants. A més, Ramírez de Cartagena no amaga l'estupor del sector perquè hi pugui haver "terrasses plenes" al costat de persianes abaixades.

"No entenem que, si al dissabte hi ha gent que pot venir d'altres pobles i estar-se en una terrassa, les botigues hagin d'estar tancades", lamenta. "El comerç de proximitat és segur", insisteix. La vicepresidenta de Girona Centre Eix Comercial tampoc amaga que, sobretot el sector de moda i complements, "que és una part molt important del comerç de Girona", es troba "al límit". "Les botigues han aguantat perquè s'han endeutat, però aquests tres mesos que venen fan molta por", conclou Mercè Ramírez de Cartagena