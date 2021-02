Reconstruir junts, reconstruir millor

Necessitem, més que mai, sumar esforços. El 2021 serà un any de transició, encara molt complicat, però hi podrem establir les bases per a una sòlida recuperació. Estem en un moment històric d'inflexió i canvi, que si s'enfoca adequadament i des de la col·laboració pot ser el transformador de l'economia espanyola per als pròxims 15 o 20 anys. Una oportunitat per avançar cap a un model econòmic i productiu més sostenible, més digital, més innovador i més competitiu.

La descarbonització ja és un repte inqüestionable i serà la principal palanca d'Europa per a la recuperació, amb el Green Deal com a full de ruta i un gran potencial per impulsar una transició justa i inclusiva, sense deixar ningú enrere, que generi ocupació i reverteixi positivament en tota la societat.

La tecnologia està sent un pilar imprescindible i el progrés tecnològic ha de servir per disminuir la desigualtat, ja que suposa un dels riscos més grans d'aquesta crisi sanitària, econòmica i social. I la innovació serà més necessària que mai per a una reindustrialització competitiva.

La clau és la col·laboració. En primer lloc, dins del teixit empresarial i industrial. Perquè la descarbonització sigui el motor de la recuperació necessitem projectes concrets que contribueixin a reactivar l'economia, perquè siguin tractors en tota la seva cadena de valor, impulsin el desenvolupament de la indústria espanyola i generin ocupació sostenible. I que impliquin solucions tecnològiques innovadores, com pot ser l'hidrogen verd.

Així ho estem enfocant des del sector de l'energia. Després de resistir un dur 2020, garantint un servei essencial per al país, les empreses energètiques ja estem fixats en la «reconstrucció», immerses en la recuperació i afrontant un moment de reinvenció del nostre sector. Companyies petites, mitjanes i grans col·laborant juntes en projectes tractors, molts dels quals ja es van materialitzant i seran una realitat aquest 2021. Posant l'espatlla per sortir d'aquesta crisi, aportar valor i contribuir al futur d'Espanya, un futur diferent i més sostenible.

I en segon lloc, la col·laboració publicoprivada, que en aquest context és decisiva. Per posar en marxa els plans de reconstrucció, per impulsar aquests projectes del sector privat a través del marc normatiu necessari, del finançament, etc.

Els fons europeus Next Generation EU suposaran un gran estímul a la competitivitat i la innovació, complementant les inversions de les companyies i ajudant en la viabilitat d'aquests projectes tractors. Garantint que arriben recursos a empreses de totes les mides, ja que la pandèmia ha colpejat amb especial duresa moltes pimes i autònoms. Allà les grans empreses també hi juguem un paper, per exemple contractant proveïdors espanyols i europeus o mantenint contractes, entre altres iniciatives.

El gran desafiament econòmic i social d'aquesta crisi torna a ser l'ocupació, especialment en el cas dels joves, que afronten un futur molt incert i veuen com la pandèmia ha fet trontollar els seus projectes. Cal mirar d'evitar que es produeixi una bretxa irreversible amb aquesta generació i estar a l'altura, perquè ells seran els hereus del que nosaltres fem ara. Els joves han de ser part de la reconstrucció perquè ells són el futur d'aquest país.

És aquest enfocament de responsabilitat, solidaritat i cooperació, de reconstruir junts, el que ens pot permetre reconstruir millor.