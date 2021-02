El comerç de Roses fa balanç de les campanyes 2020 i planifica noves accions

Ahir, dimecres 3 de febrer, va tenir lloc una trobada online entre l'àrea de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Roses i els representants del sector comerç de la població, en el decurs de la qual el regidor Fèlix Llorens, va presentar les propostes que s'estan programant en matèria de dinamització comercial per a aquest 2021. La reunió va servir també per recollir les valoracions dels comerciants entorn a les campanyes desenvolupades al llarg de l'any passat.

Els membres del sector comercial i dels serveis a peu de carrer de Roses van poder aportar així les seves consideracions entorn a la programació d'activitats que preveu l'Ajuntament per a la reactivació del sector al llarg dels propers mesos. D'altra banda, la reunió va servir també per recollir les opinions i balanç de les diferents campanyes dutes a terme al llarg de 2020, amb l'objectiu que aquestes es mantinguin vives i obertes a la incorporació de possibles canvis que les faci millorar any rere any.

Entre les propostes de dinamització comercial presentades per al nou any, es troba l'acció "Aparadors de paraules" que tindrà lloc el proper mes de març, coincidint amb la celebració d'una nova edició del festival literari Març de Paraules al municipi."Roses et convida a un gelat", en el marc de la Fira de la Rosa, i "Anem a fer el vermut a Roses", són dues accions més ja impulsades el 2020, que tornaran a programar-se enguany.

El denominador comú de totes elles recau en aprofitar la realització de diferents activitats culturals i lúdiques a la població, que afavoreixen l'arribada d'un major nombre de visitants, per dotar també els establiments comercials d'un pes específic i d'una visibilitat que contribueixi a l'augment de la seva activitat, afegint a més nous atractius i avantatges complementaris per als visitants.

En aquesta mateixa línia, i considerant el bon funcionament d'aquestes campanyes durant 2020, el departament de Promoció Econòmica va proposar també durant la reunió d'ahir la realització d'una nova acció comercial, que en aquest cas es desenvoluparia coincidint amb la celebració del Festivalet de Roses que té lloc a la localitat el mes de novembre.

Finalment, es va informar de diferents temàtiques d'interès per als comerciants, com el servei d'assessorament digital que ofereix el Departament de Promoció Econòmica, o les properes visites de prospecció d'establiments a realitzar amb la finalitat d'avançar cap a la marca qualitat «Sempre Roses, comerç tot l'any».