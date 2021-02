Petits Productors i Artesans obre la porta a repetir el Mercat A Prop

L'Agrupació de Petits Productors i Artesans (APPA) de l'Alt Empordà no descarta repetir el format del Mercat A Prop de cara la primavera o l'estiu. La iniciativa sorgida per Nadal per superar les restriccions de la pandèmia ha tingut una acollida «força bona», diuen des de l'organització. Tant a les xarxes socials com a les visites al mercat han superat les seves expectatives. És per això que, si la situació ho requereix, «ens hem obert les portes per la campanya primavera-estiu».

La gira del mercat alternatiu format per tòtems va recórrer vuit pobles durant el mes de desembre (Agullana, Cantallops, la Jonquera, Peralada, Sant Llorenç de la Muga, Maçanet de Cabrenys, Terrades i Vilajuïga) i l'acollida per part del públic ha estat bona.

El Mercat A Prop va finalitzar amb l'entrega de la panera que sortejaven entre tots els visitants que havien tingut. El número guanyador va ser el 208 i la premiada va poder recollir el gran obsequi de productes locals a la parada de Vilajuïga el 2 de gener passat.