L'atur a Girona puja en 1.219 aturats al gener, un 33,1% més que fa un any

L'atur a les comarques gironines ha pujat en 1.219 persones al gener i la demarcació ja suma 50.891 desocupats, un 33,1% més que fa un any. La pandèmia i les mesures per frenar-ne l'expansió continuen afectant el mercat laboral gironí i evidencien la gran dependència que té del sector serveis. I és que 37.081 dels aturats corresponen a aquest servei. Durant el mes passat, a més, dels 1.219 aturats, 1.093 són del sector serveis, Amb aquestes dades, Girona és la tercera província en increment de nous aturats, per darrere de Barcelona (6.778) i Tarragona (1.604). En paral—lel, la destrucció de llocs de treball ha fet que a la demarcació s'hagin perdut en el darrer mes 3.740 afiliats a la Seguretat Social.

Les dades fetes públiques pel Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social continuen evidenciant l'impacte de la pandèmia en el mercat laboral. Segons recull l'estadística, al gener l'atur ha pujat en 1.219 desocupats, un 2,45% més respecte del mes anterior però en termes absoluts són 12.657 més que fa un any, un 33,1% més.

En relació a la resta de províncies, Girona se situa en tercera posició. On l'atur augmenta més és a Barcelona (6.778), seguida de Tarragona (1.604). La darrera posició, per darrere de Girona, l'ocupa Lleida (869).

Per sectors, dels 1.219 inscrits a les llistes de l'atur al gener, 1.093 corresponen al sector serveis (que inclou hostaleria i comerç), 60 a la indústria, 33 a la construcció i agricultura, n'ha perdut 47.

Al costat de les dades de l'atur, també n'hi ha unes altres que fotografien la realitat del mercat laboral. Es tracta de les xifres d'afiliació a la Seguretat Social, que indiquen si es generen llocs de feina o se'n destrueixen.

Segons recull l'estadística del Ministeri, les dades segueixen en números negatius. En concret, a les comarques gironines, al gener la Seguretat Social ha perdut 3.740 afiliats, un 1,20% respecte del desembre. Si es tira un any enrere en el calendari, a les comarques gironines ara hi ha 6.478 afiliats menys, un 2,06% menys.



Menys contractes que fa un any

Durant el gener, a la demarcació s'han signat 1.178 contractes, un 7,71% més que el mes anterior. En total, els contractes a la demarcació ascendeixen 16.462, un 24,30% menys que fa un any.

Per últim, l'estadística també inclou un apartat específic dels ERTO s'han fet 4.327 expedients que afecten un total de 18.946 treballadors.