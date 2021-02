El Corte Inglés negocia la compra del 5% de Dimas Gimeno per 145 milions

El Corte Inglés encara el final de la batalla familiar oberta després de la defunció d'Isidoro Álvarez el 2014 entre el seu nebot, Dimas Gimeno, i les seves filles adoptives, Cristina i Marta Álvarez (presidenta de la companyia des de 2018) en trencar l'únic llaç que els unia: les participacions de Gimeno en l'empresa. El Consell d'Administració de la cadena de distribució va acordar, en una reunió celebrada la setmana passada, negociar la compra del 5% que Dimas Gimeno (3%) i la seva mare, María Antonia Álvarez (2%), posseeixen d'El Corte Inglés, per 145 milions d'euros.

Les participacions de Gimeno i la seva mare corresponen al 13% i al 9% de IASA, societat propietària del 22,18% d'El Corte Inglés, en la qual Marta i Cristina Álvarez controlen el 69% i César Álvarez (germà d'Isidoro i de María Antonia), el 9%.

El màxim òrgan directiu de la companyia considera que el preu, 145 milions, proposat per Gimeno i la seva mare, és «atractiu» per a l'empresa. Fonts del grup de distribució han subratllat que res té a veure el preu amb la valoració d'El Corte Inglés, estimada en 7.000 milions d'euros en l'última emissió de bons (2.900 milions d'euros més que el preu ofert per Gimeno).