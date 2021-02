«Comprem a Figueres» agrupa més de 80 negocis

Un total de 83 establiments s'han adherit a Comprem a Figueres, campanya comercial que impulsa l'Ajuntament de Figueres dins del Pla de Reactivació Econòmica Municipal post-Covid i que compta amb el suport de la Cambra de Comerç de Girona. La iniciativa promou la compra al comerç local a través de vals de descompte de deu euros per a comprar als negocis de la ciutat. Segons indica la regidora de Comerç, Ester Marcos, «la participació dels comerciants ha estat bona i diversa».

L'Ajuntament hi destina un total de 190.000 euros en aquesta campanya, dirigida a la joventut entre 18 i 25 anys i a les persones majors de 65 anys. «És una iniciativa que ha funcionat a altres municipis com Reus i esperem que a Figueres s'aculli amb la mateixa il·lusió, ho podrem veure quan els vals es comencin a distribuir», explica Marcos. Per aconseguir els vals de descompte, cal registrar-se al web compremfigueres.figueres.cat i a partir del 15 de febrer descarregar-se'ls al dispositiu mòbil o imprimir-los. També es poden adquirir els vals de forma presencial a l'Oficina de Turisme. Un cop fet el registre, hi ha un període de 30 dies naturals per utilitzar-los. Cada val de deu euros es pot bescanviar per una compra mínima de vint euros.

Marcos assegura que és «una aposta que tindrà continuïtat» i que «ha d'ajudar el comerç i l'hostaleria en l'època comercialment més tranquil·la de l'any».