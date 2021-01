L'Ajuntament de Figueres engega el programa Ubicat per a l'orientació sociolaboral

L'Ajuntament de Figueres engega el programa Ubicat, finançat pel Servei d'Ocupació de Catalunya que té com a objectiu dur a terme projectes que desenvolupin actuacions d'orientació, acompanyament a la inserció i suport ocupacional de les persones desocupades, inactives, o persones treballadores, preferentment, de les que es troben en una situació de precarietat laboral.

L'actual context és un context econòmic complex, amb un bloqueig al mercat laboral. A través d'aquest programa del SOC, es vol orientar i ajudar tan a joves que no han trobat la seva sortida professional o persones inactives laboralment.

El programa té una durada de 12 mesos i s'atendrà un mínim de 30 persones pertanyents al col·lectiu de desocupació de llarga durada i un mínim de 50 persones del col·lectiu generalista.

Aquest servei està previst que sigui descentralitzat a diferents punts de la ciutat per tal d'arribar a més persones.

El regidor de Promoció Econòmica, Jesús Quiroga, explica que "amb programes com aquests volem ajudar en moments tan complicats com els que vivim a la reinserció laboral i a la orientació per reactivar la ciutat econòmicament i per tal de millorar la qualitat de vida de les persones que hi viuen"