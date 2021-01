Nous certificats de professionalitat a Figueres per a persones en atur

La formació és un dels requisits més demanats per les empreses. Tenint en compte els canvis que s'estan produint en el mercat de treball, la necessitat de reciclatge i l'ampliació de coneixements són factors imprescindibles per tal d'ajustar-nos als perfils professionals actuals. Aquest fet el té molt present l'Àrea de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Figueres per a afrontar els seus plans de reactivació derivats de la pandèmia.

Amb aquest objectiu, l'IDFO (Institut per al Desenvolupament de la Formació i l'Ocupació), en col·laboració amb l'Ajuntament de Figueres, oferirà cursos de certificats de professionalitat adreçats a persones a l'atur. Els certificats de professionalitat són documents oficials que acrediten les competències professionals i garanteixen que la persona que els obté té els coneixements, les habilitats i les aptituds per desenvolupar una activitat laboral d'acord amb les exigències del mercat de treball.

Els certificats de professionalitat que s'oferiran estan relacionats amb el sector sanitari i el sector administratiu. El primer d'ells està destinat a l'atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials.

Sector i durada

Aquest primer curs d'atenció sociosanitària té una durada de 450 hores i és previst que comenci aquest mes de febrer. Les pràctiques professionals amb caràcter no laboral es faran en empreses del sector.

El segon curs és d'operacions auxiliars de serveis administratius i generals, tindrà una durada de 390 hores i el seu inici està pendent de determinar. Els assistents tractaran les Tècniques administratives bàsiques d'oficina; Reproducció i arxivament; Operacions bàsiques de comunicació i faran pràctiques professionals no laborals en empreses del sector.

Aquests estudis es cursaran al Centre de Formació Integrat Ferran Sunyer i Balaguer (Ronda Sud, 3), de dilluns a divendres, en horari de matins, de 9 a 14 hores.

Per obtenir més informació sobre aquests estudis, conèixer les dates d'inici definitives i inscriure-s'hi, cal consultar la pàgina web del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC): serveiocupacio.gencat.cat/ca/inici.

L'Àrea de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Figueres col·labora amb l'Institut per al Desenvolupament de la Formació i l'Ocupació amb la finalitat d'ajudar les persones que es troben en situació d'atur.

L'IDFO va néixer amb la missió d'ajudar els treballadors i treballadores de Catalunya i les seves empreses a millorar permanentment la seva qualificació professional. La UGT de Catalunya va crear l'IDFO el 1993 com una Fundació privada sense ànim de lucre i des d'aleshores ha anat caminant juntament amb el mercat laboral sense perdre de vista la seva missió.