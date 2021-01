Crear valor a través de les newsletter

Hola, autònom i emprenedor, com va aquest començament d'any? Espero que bé, ja que, com hem comentat altres vegades des d'aquesta mateixa columna de la l'Àrea de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Figueres, tot i les restriccions i els problemes que puguis tenir, has de mantenir l'ànim alt i continuar lluitant pel teu negoci.

Avui parlarem de la newsletter, una eina molt eficient que et pot ajudar en el teu negoci.

Pels que no la coneixeu, què és una newsletter? Una newsletter és una publicació periòdica que recull les novetats més rellevants i d'interès del teu negoci. S'envia als subscriptors que s'han donat d'alta a la teva pàgina web. Per tant, si no la tens ja, és imprescindible tenir pàgina web del teu negoci, sigui per a poder enviar newsletters o bé per tots els altres avantatges que comporta.

A la newsletter, hi pots posar tots aquells continguts d'interès pel teu negoci o sector, ofertes i promocions especials, contingut gratuït de valor i altres novetats. També has de vigilar de no posar-hi contingut intrusiu. T'ajudarà a enfortir la relació amb el client i la seva fidelització i, a més, et permetrà promocionar-te sense fer una gran inversió.

Has d'innovar en els continguts i donar qualitat, utilitzar un to amable, amistós i proper, i has de fer que la persona que rep la teva newsletter se senti un privilegiat.

És molt important no bombardejar amb correus electrònics els teus subscriptors, per tant, has de tenir el costum d'enviar una newsletter a la setmana o cada quinze dies, no més. Això sí, has de ser constant.

I, per finalitzar, recorda una cosa: crea valor mitjançant les teves newsletters, qui hi està subscrit espera això de tu, no el decebis.