La construcció i rehabilitació cau un 14,86% el 2020 a les comarques gironines

La superfície visada per a construcció i rehabilitació a les comarques gironines ha disminuït un 14,86% el 2020 respecte l'any anterior. Amb aquestes dades que ofereix el Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya (COAC) a Girona es confirma la desacceleració del sector, agreujada aquesta vegada per la pandèmia. De fet, el COAC ha afirmat que l'estat d'alarma va provocar una baixada considerable en el nombre de projectes durant el primer semestre. Durant la segona meitat de l'any, les dades es mantenien similars a les del 2019. De tota manera, des del COAC demanen a les administracions que facilitin i fomentin les obres de rehabilitació per tal de reactivar el sector de la construcció de forma sostenible.

La pandèmia ha afectat als projectes de nova construcció i de rehabilitació projectats a les comarques gironines. Per aquest motiu si el febrer es van visar 55.289 m2 per fer-hi obres, el mes de maig, aquesta xifra queia a la meitat, quedant-se en 24.679. A partir del juny, però, les xifres registrades van anar remuntant fins que a l'octubre es va seguir una tendència similar a la de l'any 2019. Tot plegat ha portat a tancar el 2020 amb un 14,86% menys de m2 visats a la demarcació.

Això implica menys construcció de nous habitatges i també menys rehabilitació. La desacceleració registrada aquest 2020, porta a la demarcació a nivells del 2016, amb 497.065 m2. Aquesta tendència, però, és homogènia a tot el territori català. De fet, la superfície visada de Catalunya ha baixat un 17%.

Per altra banda, el president del COAC a la demarcació de Girona, Marc Riera, ha destacat que "el nombre més gran d'expedients visats" correspon a projectes de menys de 500 m2. Això vol dir que "la major part de projectes de la demarcació són habitatges unifamiliars de promoció privada".

De tota manera, la nova construcció segueix predominant per sobre de les obres de rehabilitació. De fet, l'obra nova correspon al 61% de tots els m2 visats durant el 2020. Tot i així, la superfície de les noves construccions ha caigut un 19,7% respecte l'any passat. Per altra banda, les obres de rehabilitació només han baixat un 6,4%.

Aquestes obres de renovació urbana no són de grans dimensions, ja que només hi havia un projecte d'entre 3.000 i 10.000 m2, que correspon a la reforma d'un comerç. Des del COAC afirmen que la majoria són petites intervencions en elements d'edificis comunitaris, com ara les façanes i les cobertes, o també reformes en l'interior dels domicilis.

Davant d'aquesta situació, des del COAC aposten per seguir treballant en el Pacte Nacional per a la Renovació Urbana. Entre d'altres coses, aquest acord vol impulsar polítiques de rehabilitació per millorar la conservació de les edificacions actuals. Segons el col·legi d'arquitectes, la rehabilitació és una eina que permet millorar l'eficiència energètica dels habitatges, aconseguint menys despesa per les llars i també menys emissions contaminants. Per altra banda, els arquitectes també apunten que posar el dia els edificis ja construïts els permet adaptar-los a nous fenòmens naturals i també adaptar-los a les tendències de mobilitat, com ara instal·lant punts de recàrrega elèctrica o aparcaments per a bicicletes.

Per altra banda, consideren que aquestes reformes poden ajudar a reactivar el sector de la construcció, molt afectat per la crisi generada per la pandèmia. Segons ha apuntat el COAC, un 90% dels operadors a la demarcació de Girona són petites i mitjanes empreses i per això estan greument afectades per les aturades que s'han fet durant l'estat d'alarma.