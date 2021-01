Les empreses catalanes adapten la seva operativa al Brexit mentre ACCIÓ avisa de "nous obstacles administratius"

L'acord del Brexit a finals de desembre ha tranquil·litzat les empreses que des de feia mesos esperaven expectants com afectaria als aranzels si la sortida del Regne Unit era abrupta. La directora d'Internacionalització d'ACCIO una agència pública per a la competitivitat de l'empresa catalana, Cristina Serradell, celebra que al final no s'hagi produït un Brexit dur i que no s'apliquin els aranzels però adverteix que hi haurà "nous obstacles administratius" que afectaran els intercanvis de béns i serveis, com per exemple inspeccions i noves regulacions. Mentrestant, algunes empreses ja es van avançar a un possible escenari de Brexit dur, com Cocoro –que hi va emmagatzemar els seus productes abans del 31 de desembre- o Synergy, de complements nutricionals, que ha obert un departament logístic al Regne Unit.

El Regne Unit és el cinquè soci comercial de Catalunya, amb unes vendes que superen els 4.300 milions d'euros, segons dades del 2019. 3.380 empreses catalanes hi exporten els seus productes, de les quals 2.200 ho fan regularment. En total, representen el 5,8% del volum total d'exportacions i el 1,6% del PIB.

En una entrevista a Catalan News, Serradell veu "molt bona notícia" que les empreses catalanes que exporten al Regne Unit no hagin de fer front a aranzels, una de les principals preocupacions d'ACCIO i les empreses fins fa poques setmanes.

De fet, des del 2019, l'agència ha resolt fins a 1.800 dubtes de companyies catalanes. En el darrer tram de l'any es van intensificar, sobretot en les qüestions relacionades amb la frontera i la mobilitat de persones. No obstant això, recorda que a partir d'ara hi haurà controls de fronteres i que caldrà preparar "molta documentació" per a certs tipus de productes, com per exemple els agrícoles, d'origen animal i veterinaris.

La incertesa sobre quina seria la situació que hi hauria a partir d'aquest 2021 va fer que les empreses catalanes s'anticipessin als escenaris més adversos. És el cas, per exemple, de Coroco, dedicada a la fabricació i comercialització de roba interior que absorbeix la regla, que s'ha incorporat fa molt poc al mercat britànic. La seva cofundadora, Clara Guasch, explica a Catalan News com van fer un estocatge important al seu nou centre logístic abans del 31 de desembre per assegurar que tenien prou producte a la Gran Bretanya.

"Sabíem que a la llarga voldríem tenir un centre logístic allà i potser no ho hauríem fet des del primer moment", assenyala Guasch sobre la decisió d'anticipar la seva arribada a l'arxipèlag britànic, on també començarà a vendre a través de la seva botiga 'on line'.

Una altra empresa que viurà els efectes del Brexit és el fabricant de sabates gironí Toni Pons, que està present en més de 50 països. El Regne Unit representa el 8% de les vendes B2B (a botigues) i el 10% de les B2C (directament al client; per exemple, a través de la web). La seva responsable de comunicació, Marta Juan, puntualitza que el que sí es trobaran és un cost extra duaner de sortida de l'Estat i un altre d'entrada al mercat britànic.

"Assumirem aquests costos però a canvi demanarem un mínim de compra als clients superior al què demanàvem fins ara", exposa Juan, que assumeix que hi ha clients que feien comandes petites i que potser no arribaran a aquest mínim, i per tant, o bé hauran de fer-se càrrec d'aquestes despeses o deixaran de comprar els seus productes.

En el cas de Pulcra Chemicals, amb una fàbrica a Castellbisbal i dedicada al sector químic, els preocupava deixar de ser competitius amb un Brexit dur però de moment estan mantenint les comandes i els acords, tot i que amb algunes modificacions. Fins abans del Brexit, Pulcra oferia unes condicions de transport i enviament i es feien responsables de l'entrega del producte a la planta del client britànic. Segons comenta la seva responsable de vendes a Europa, Marta Hernández, ara el seu client li fa subscriure fer un compromís de compra i introduir canvis en les condicions de compravenda. Per contra, però, l'empresa britànica– dedicada a l'elaboració de teixits- està acceptant fer-se càrrec del sobrecost de les operacions.



Synergy obre una delegació al Regne Unit



L'empresa americana amb la seu europea al World Trade Center de Barcelona Synergy també es van anticipar a un possible Brexit dur i a la incertesa del nou escenari que s'obria a partir del 2021 i va obrir una nova delegació al Regne Unit per comercialitzar complements nutricionals com vitamines i proteïnes. Segons el seu director financer a Europa, Fernando Poyán, la seva "principal preocupació" fins fa unes setmanes era no poder subministrar perquè l'empresa fa transaccions d'imports baixos, d'uns 500 euros, i podia comportar uns aranzels per enviament d'uns 70 euros que provocaven que el negoci no fos rendible.

Ara, amb el nou centre logístic, a més, el termini de les entregues és d'un dia en lloc de 4 o 5 dies al mercat britànic, que representa més del 20% de les seves vendes. "Era un mercat que no podíem deixar passar ni deixar de costat", apunta en declaracions a Catalan News.