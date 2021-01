Els hotelers exigeixen la suspensió i exoneració d'impostos davant la caiguda de l'activitat

La Confederació Espanyola d'Hotels i Allotjaments Turístics (CEHAT) ha exigit al govern espanyol que exoneri el sector dels impostos i de les taxes municipals, molt afectat per la caiguda de l'activitat arran de la pandèmia del coronavirus. Es tracta d'una petició a la qual s'hi ha adherit el Gremi d'Hotels de Barcelona. El sector calcula que només un 15% dels establiments estan oberts i que l'ocupació ronda el 10%. Els hotelers denuncien que tot i aquest context han de seguir fent front a "despeses inadmissibles i mancat de sentit en un context com l'actual". Algunes d'aquestes càrregues són la taxa de residus urbans d'activitats, la taxa de pas de vehicles, d'ocupació de la via pública, l'IAE o l'IBI.

Els hotelers també retreuen a l'executiu que tampoc s'ha escoltat la seva petició de poder baixar la potència elèctrica i el cabal de gas en els ses establiments, sense penalització, en funció de la seva activitat. Aquesta mesura podria suposaria un estalvi d'entre 2.000 i 3.000 euros al mes.