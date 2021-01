Un de cada tres autònoms va perdre més de 30.000 euros durant el 2020, segons l'ATA

Els autònoms espanyols tanquen l'any 2020 amb unes pèrdues estimades de 65.000 milions a conseqüència de la pandèmia que s'ha acarnissat amb el col·lectiu, segons reflecteix un balanç de l'Associació de Treballadors Autònoms (ATA). Segons l'enquesta, un de cada tres acumula pèrdues de 30.000 euros i més del 60% ha deixat d'ingressar més de 15.000 euros. Són les xifres que mostren un "any horrible" pel col·lectiu, segons el president d'ATA, Lorenzo Amor, que ha lamentat que tot i que els treballadors per compte propi hagin perdut de mitjana 20.000 euros, les administracions només han donat ajudes directes de 3.000 per cap. És a dir, les subvencions públiques només han compensat 15 de cada 100 euros perduts.

El col·lectiu d'autònoms encara el 2021 amb pessimisme, ja que tres de cada quatre enquestats creuen que la seva activitat es disminuirà o es mantindrà al mateix nivell que 2020. Menys d'un 10% calcula que podrà incrementar la facturació i més de la meitat estima tenir pèrdues. Així, el 77% no espera que la recuperació econòmica arribi aquest any.

L'enquesta mostra que un 12% dels treballadors per compte propi tenen algun tipus de restricció sobre la seva activitat i 400.000 autònoms tenen els negocis tancats. Un 5,5% afirma que no ha pogut obrir des del març.

D'altra banda, més de la meitat (56,5%) dels que tenen una activitat en marxa estan funcionant al 50% i tan sols un 1% dels enquestats assegura que es troba en una millor situació que abans de la irrupció de la covid. Només un prop d'un 24% dels autònoms afirmen que estan treballant amb normalitat.

Pel que fa als ingressos, el 83,6% ha vist disminuir la facturació en comparació amb el 2019 i per més de la meitat (51,7%) el descens ha sigut de més del 60%. El 10,5% del col·lectiu diu que ha mantingut l'activitat i el 3,6% ha notat un increment del negoci. La morositat continua preocupant el col·lectiu i un 33% afirma que la pateix tant per part de les administracions com del sector privat.

D'altra banda, la meitat dels enquestats van demanar la prestació per cessament d'activitat entre març i juny i d'aquests, un 72,4% encara la rep i considera essencial el seu cobrament per la continuïtat del seu negoci.

Les dades d'afiliació a la Seguretat Social no mostren una pèrdua del teixit significativa, cosa que s'explica, segons Amor perquè "part d'aquestes altes són fictícies", ja que és necessari cotitzar per poder accedir al cessament d'activitat. "La meitat dels autònoms en cessament d'activitat no tornaran a aixecar la persiana", ha pronosticat el president d'ATA que ha insistit que "mantenir un negoci amb 600 euros és complicat".

Un altre de les vies que han fet servir els autònoms per tirar endavant la seva activitat ha sigut el crèdit, que han demanat un milió de treballadors per compte propi. L'enquesta mostra que uns 400.000 autònoms necessiten finançament i el sol·licitaran al llarg del 2021.

En l'àmbit d'ocupació, més del 40% dels autònoms que tenen treballadors a càrrec han sol·licitat un ERTO i un 12,4%, és a dir, 200.000, han hagut d'acomiadar plantilla. Amor ha remarcat que un 37,5% d'autònoms amb empleats han mantingut el 100% de llocs de treball. D'altra banda, un de cada tres treballadors per compte propi amb plantilla tindria "seriosos problemes" per poder pagar el cost dels acomiadaments.



Sense data per començar a negociar la pròrroga de les ajudes

El govern espanyol encara no ha fixat data per començar a negociar la pròrroga de les ajudes als autònoms vinculades a la pandèmia que expiren el 31 de gener, però sí que té encarrilada la negociació de l'allargament dels Expedients de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO), segons ha indicat l'ATA aquest dilluns. El seu president, Lorenzo Amor, ha reclamat en una roda de premsa per fer balanç de la situació econòmica del col·lectiu "corregir les llacunes" que s'han detectat al pacte firmat a finals de setembre. En concret, reclama exoneracions equiparables als ERTO i accedir al cessament d'activitat encara que no es sol·licités durant el confinament.

"No sembla lògic que un autònom que en aquests moments pugui tenir el seu negoci tancat per una restricció no cobri la prestació si no la va cobrar entre març i juny del 2020. Això s'ha de treure", ha subratllat Amor, que ha indicat que molts autònoms no van demanar el cessament perquè estaven fent una baixa i "ara ho necessiten". "Ara s'està deixant enrere la gent que no va cobrar la prestació en aquell moment", ha lamentat.

Un altre punt important per ATA a l'hora d'encarar la negociació és equiparar les exoneracions de les quotes a la Seguretat Social que s'estalvien els empresaris amb assalariats a càrrec quan fan un ERTO amb el pagament que efectuen els autònoms a la tresoreria. "No pot ser que un autònom hagi d'estar tancat al 100% per tenir una exoneració i en el cas d'una empresa només cal que es produeixi una restricció en l'horari d'activitat", ha explicat abans d'avisar que ATA "no arribarà a cap acord si no se soluciona" aquests dos punts.

Pel que fa a la negociació dels ERTO que continuarà aquesta tarda després que la setmana passada s'arribés al consens d'allargar-los fins al 31 de maig, Amor és "optimista" i recorda que "és necessari arribar a un acord com més aviat millor" i més tenint en compte les restriccions d'activitat a tot l'Estat, en territoris com Catalunya. "Espero que hi hagi també un acord en les prestacions de cessament d'activitat però a dia d'avui no hem rebut convocatòria per part del govern", ha dit.