El preu de l'electricitat es dispara a màxims històrics en plena onada de fred

El preu majorista de l'electricitat marcarà aquest divendres, 8 de gener, el seu rècord històric per a una referència diària, amb 94,99 euros per megavat hora (MWh), en plena onada de fred que assola Espanya per la borrasca 'Filomena', segons dades recollides per Europa Press a partir de l'operador del mercat ibèric (Omie).

D'aquesta manera, el 'pool' polvoritzarà l'anterior rècord per a una referència diària, que es va registrar el 8 de desembre de 2013 amb 93,11 euros per MWh i que va portar al Govern a suspendre l'anterior sistema de subhasta elèctrica (Cesur) i substituir-lo per l'actual, en funció del consum diari i la cotització de l'energia en el mercat majorista.

Segons van indicar a Europa Press fonts del sector, aquest augment sobre els preus de l'electricitat es deu a l'acumulació de diversos factors, com són aquest increment de la demanda per l'onada de fred i la pujada en els preus del diòxid de carboni (CO?) i la cotització del gas natural.

Els preus diaris del mercat majorista es fixen amb un dia d'antelació. Per a demà, els preus s'han tornat a disparar després d'aconseguir aquest dijous una mitjana de 88,93 euros per MWh.

L'hora més cara d'aquest divendres serà les vuit de la tarda. En aquest moment, els consumidors que disposin de tarifació per hores pagaran l'electricitat a 114,89 euros per MWh, molt per sobre dels 60 euros de l'hora més barata, que es donarà a les cinc de la matinada.

Des d'aquest mes de desembre de 2013, quan el mercat va aconseguir aquest anterior màxim històric i va provocar una forta pujada en la subhasta trimestral per a la fixació de la tarifa domèstica, la qual cosa va obligar el Govern a intervenir, suspendre aquell mecanisme, fixar un preu provisional i crear l'actual Preu Voluntari al Petit Consumidor (PVPC), no es registraven uns nivells per sobre dels 90 euros per MWh en el 'pool'.

El preu majorista de l'electricitat té un pes pròxim al 35% sobre el rebut final, mentre que al voltant del 40% correspon als peatges i prop del 25% restant, a l'IVA i a l'Impost d'Electricitat. El Govern ha congelat per a 2021 els peatges i càrrecs elèctrics amb els quals els consumidors sufraguen els costos regulats.



Un 27% més car en aquesta arrencada de 2021

Aquesta tendència alcista en l'inici d'any ha fet que el preu de la llum s'hagi disparat un 27% en el que va 2021, aconseguint els 16,81 cèntims per quilowatt hora (kWh) amb la tarifa regulada (PVPC), enfront dels 13,24 cèntims del mateix període de 2020, segons dades de Facua-Consumidors en Acció.

Amb les dades dels primers set dies de l'any, la factura elèctrica de l'usuari mitjà se situaria en 80,71 euros, la qual cosa representa un increment del 19,3% sobre els 67,67 euros de les mateixes dates de l'any passat. Aquesta anàlisi és sobre un consumidor mitjà de 366 quilowatts hora (kWh) mensuals i que té una potència contractada de 4,4 kW.

En el cas concret del gas natural, el preu aconseguia aquest dijous els 38,9 euros per MWh, un 22,4% més que el marcat ahir, segons dades de Mibgas.