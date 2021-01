Hostaleria i restauració alerta que «no poden aguantar» i exigeixen accions «més precises»

El sector català de l'hostaleria i la restauració han respost a les noves restriccions decretades ahir pel Procicat alertant que no poden estar «a l'expectativa» de l'evolució de la pandèmia, i de la implantació de les vacunes, sense compensacions. Així ho signen conjuntament l'Hostaleria de Lleida; la Federació d'Hostaleria de les Comarques Gironines; la Federació Intercomarcal d'Hostaleria, Restauració i Turisme; el Gremi de Restauració de Barcelona; i l'Associació d'Empresaris de l'Hostaleria de la Província de Tarragona.

La patronal denuncia que s'estigui «sacrificant» el sector quan «tothom sap que el nostre sector incideix molt poc amb el nombre d'infectats» i en aquest sentit demanen al govern «accions més precises per poder combinar l'activitat econòmica amb la lluita a la pandèmia». A més, asseguren que les restriccions afecten la salut «psíquica» de treballadors i empresaris.

Per una altra part reclamen els ajuts que la Generalitat està rebent i que «nosaltres no veiem per enlloc». Demanen reunions periòdiques amb el govern i que «es deixi de criminalitzar el sector».

