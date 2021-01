Simó Casanovas: «Estem molt contents de la qualitat de l'oli»

President de la DOP Oli de l'Empordà. Nascut a Garriguella (1962), Simón Casanovas va entrar en el món de l'olivera l'any 1987 com a tècnic de camp. Fa més de vint anys que és el gerent d'Empordàlia i presideix la DOP Oli de l'Empordà, que agrupa els productors de l'Alt i el Baix Empordà.

Nascut a Garriguella (1962), Simón Casanovas va entrar en el món de l'olivera l'any 1987 com a tècnic de camp. Fa més de vint anys que és el gerent d'Empordàlia i presideix la DOP Oli de l'Empordà, que agrupa els productors de l'Alt i el Baix Empordà.



Simón Casanovas fa un repàs del que ha estat la temporada de collita de les olives a l'Empordà i valora la qualitat de l'oli obtingut en plena pandèmia.



-Com ha anat aquesta anyada atípica?



-Aquesta ha estat una anyada una mica irregular, ja que hi ha hagut oliveres que no han tingut quasi producció. Les oliveres que produïen en excés, aquest any estaven més explotades i no han anat tant bé. En definitiva, crec que tindrem una anyada entre el quinze i el vint per cent per sota de la passada, que va ser una anyada molt gran. La quantitat final d'oli serà la mateixa de l'any passat.



-De quina manera ha influït la pandèmia en la collita?



-En el que és la producció agrària, no hi ha influït, perquè els pagesos han pogut fer la feina quan ha calgut. Al mercat, sí, perquè la majoria de l'oli el venem als nostres trulls, i està essent més difícil vendre l'oli als nostres clients. També es pot fer a domicili o a través d'una web, però tot aquest esforç no ha compensat que la gent que venia de fora no han pogut venir a les nostres botigues i, per tant, no els hem pogut donar allò desitjat.



-Quins trets positius destacaria d'aquesta campanya?



-Estem molt contents de la qualitat de l'oli i, si hem tingut una bona producció, també ha estat perquè l'any, econòmicament, ha sigut favorable, pel fet d'haver-hi moltes pluges a la primavera, a l'estiu les oliveres no han patit secada i a la tardor el temps ha sigut el que voldríem que hi hagués sempre en cada anyada. Fins al dia d'avui, els factors climàtics han sigut favorables.



-En quin moment es troba la DOP Oli de l'Empordà?



-Es troba en un moment estable, ja que som els productors que la vam iniciar i el nombre d'hectàrees va creixent any rere any. Cada vegada s'hi va afegint gent.



-Té sortida a l'exterior, aquest oli?



-Sí, molta. Sobretot, Barcelona té bona sortida, però també Girona i el sud de França. També s'exporta a Holanda, Alemanya i en algun altre país més. Tampoc tenim producció per a gaire més.



-Com s'enfila aquest any 2021 per a les accions de l'Oli de l'Empordà?



-Aquest any passat no vam poder fer la presentació de l'oli nou que sempre fem a Figueres i a Girona, per les circumstàncies per tots coneguda, i tampoc hem pogut fer l'acció amb els restauradors. La nostra intenció és que, quan tot estigui una mica normalitzat, puguem fer la col·laboració amb els restaurants.



-Tenen controlat el terreny per a l'arribada de noves plagues?



-Tenim la mosca de l'olivera, cada vegada més ben controlada, i els estornells, però quan arriben ja tenim el 95% de les olives collides.



-A nivell empresarial, com van les coses? Pot fer créixer el sector?



-Ara per ara no. Les plantacions es mantindran, però, a curt termini, les hectàrees seran les mateixes. Hi ha feina a conservar els olivars tradicionals. De plantacions noves, tampoc se'n fan. Sabem que és un món difícil.