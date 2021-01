Comerç Figueres Associació vol fer un treball més «cooperativista»

La junta directiva de Comerç Figueres Associació defensa una manera de treballar «més cooperativista» que doti de «més armes» els associats perquè aquests puguin negociar unes millors condicions amb els proveïdors i que sàpiguen «que darrere hi ha una associació», explica el seu president, Frederic Carbó. Aquesta renovació de conceptes es vol desenvolupar a partir del gener i la primera mostra serà la reactivació del servei de neteja de vidres que s'oferirà a tots els socis, un cop cada dos mesos.

La idea és ampliar el ventall de serveis que es puguin oferir als socis de manera gratuïta, com pot ser en llum o assegurances. «Els socis veuran que surt molt més beneficiat si pertany a l'associació perquè, amb aquests serveis gratuïts, la quota ja compensa», conclou Carbó. L'objectiu d'aquest rumb és «ser més forts perquè la ciutat ho necessita».

Els darrers mesos, des de l'entitat s'ha treballat per «posar al dia» els comptes. Segons indica Carbó, la reducció de subvencions i de recursos ha fet incrementar els números vermells i s'ha treballat per revertir-ho. El president de l'associació explica que durant aquests darrers mesos «hem posat en ordre l'associació perquè ens la vam trobar que s'havia de gestionar una mica millor». Segons informa, les pròximes setmanes es farà arribar als associats un balanç de com ha variat la situació.

L'associació enceta el 2021 amb optimisme i ja té previstes diferents actuacions a fer durant l'any. S'està plantejant fer una Fira d'Abril a la Rambla o fires dividides per gremis. Volen omplir els caps de setmana d'activitats, «que la població de Figueres i la comarca sàpiga que cada cap de setmana a Figueres passa alguna cosa», afirma Frederic Carbó.

Un altre dels plantejaments de cara a aquest nou any que comença és com superar la difícil situació econòmica que estan patint molts negocis arran de la crisi provocada per la pandèmia. Una situació que fa que a l'entitat comercial figuerenca es respiri «una calma tensa», assegura Carbó. Dels 300 associats que té l'entitat, el president estima que «uns quants» han hagut de tancar i calcula que suposa el 10% del total. És per això que reclama a l'Estat que «aquest any ens ha de convalidar impostos, perquè sabem que, de diners, no ens en donarà».