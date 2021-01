A Comerç Figueres Associació es mostren «indignats» per les noves restriccions

La junta directiva de Comerç Figueres Associació es mostra «indignada» per les restriccions imposades pel Procicat que entraran en vigor aquest dijous 7 de gener. En un comunicat fet públic aquest dimarts denuncien la diferència de mesures amb altres països europeus i reclamen al govern no pagar la Seguretat Social durant dos anys per "poder mantenir els llocs de treball dels nostres empleats". Consideren que és «més intel·ligent» deixar de pagar la Seguretat Social que pagar l'atur aquestes persones.

Per una altra part, «per a fer front als ICO's», demanen una reducció del 50% del pagament de l'IVA. En cas contrari, «no podrem fer front al pagament», lamenten. En aquest sentit adverteixen que els ajuts de 2.500 euros són «no només insuficients sinó incomparables amb les pèrdues per un tancament forçós», que implicaran impagaments a proveïdors, al govern i, per tant, «augmentarà la incertesa dels empresaris i emprenedors».

Per últim, reclamen que en aquests deu dies d'aturada social, s'incrementi el ritme de les vacunacions ja que, afirmen, «el desgavell de les vacunes és escandalós». Comerç Figueres Associació reivindica que «nosaltres com a empresaris hem fet la feina, però els gestors públics han suspès per complet». És per això que demanen dimissions a l'actual executiu del Govern.