La botiga Puig Giralt guanya el primer concurs d'aparadors de Nadal de Figueres

El primer concurs d'aparadors de Nadal de Figueres ha aconseguit la participació de trenta-quatre establiments comercials de la capital empordanesa i més de set-centes votacions en línia a través d'emporda.info. La iniciativa promoguda per l'àrea de Comerç, Mercats i Festes de l'Ajuntament de Figueres i el Setmanari de l'Alt EMPORDÀ ha tingut com a guanyador Puig Giralt, de la pujada del Castell. El segon premi ha estat per a la Famàcia Genís del carrer Ample i el tercer ha correspost a Alegrí, del carrer Peralada. La Joieria Ferrer del carrer Ample ha obtingut el premi de la votació popular. Els quatre establiments rebran, pel mateix ordre, un premi en metal·lic de 500, 300, 200 i 250 euros i, la mateixa quantitat, en publicitat en aquest periòdic.

PRIMER PREMI: Puig Giralt de la pujada del Castell. Foto Eduard Martí.

Un total de deu establiments van passar a la fase final després de la selecció feta per un jurat transversal del qual en formaven part la regidoria de Comerç, un representant del Setmanari de l'AltEMPORDÀ, un representant del Museu de l'Empordà, un representant del Consell Ciutadà d'Infants i un representant del Consell Municipal de la Gent Gran de la ciutat.

SEGON PREMI: Farmàcia Genís del carrer Ample. Foto Eduard Martí.

Els finalistes d'aquesta primera edició han estat: Alegrí, Carnisseria Garnatcha, Casals Promise, Fajol, Farmàcia Genís, Farmàcia Rigall, Farmàcia Soler, Finques Límit, Joieria Ferrer i Puig Giralt.

TERCER PREMI: Alegrí carrer Peralada. Foto Eduard Martí.

Els altres establiments participants han estat Alain Afflelou Figueres, Boboli, Bonet, Bycos Figueres, Can Rosa, Casa Monfort, El Siglo XX, Falgarona, Farmàcia Bonmatí, Farmàcia Perxas, Genuïna Curves, Jovenalla, K-bells, La Bookman Llibreria, Marcó Moda, Neteja i Manteniment Caivel, Optipunt, Orígens Concept Store, Perfumeria Marcó, Pirates & Princeses, Roig Urban Comfort, Tamalia, Vilagran Perruqueria i Vladi's Socks.

PREMI VOTACIÓ POPULAR: Joieria Ferrer, carrer Ample. Foto Eduard Martí.

«Estem molt content d'aquest primer concurs d'aparadors de Nadal que hem fet conjuntament amb el Setmanari de l'Alt EMPORDÀ, tant per la inscripció d'establiments com per la participació del públic en les votacions. Figueres és el centre comercial a cel obert més gran de Catalunya i cal tirar endavant iniciatives que facin que el comerç s'impliqui amb tot el que passa a la ciutat i a la comarca. I Nadal és un d'aquests moments. Consolidarem aquest concurs per tal que el comerç esdevingui un puntal més de l'ambientació festiva», diu la regidora Ester Marcos.