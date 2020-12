El govern espanyol reduirà un 0,08% el preu dels peatges a l'AP-7 i l'AP-2

El govern espanyol reduirà un 0,08% el preu dels peatges a les autopistes de titularitat estatal que passen per Catalunya. El canvi de tarifes s'aplicarà a partir d'aquest divendres 1 de gener i afectarà el tram de l'AP-7 que transcorre entre Vila-Seca i La Jonquera i al tram de l'AP-2 que passa per Saragossa i El Vendrell. La mateixa rebaixa s'aplicarà a les autopistes AP-66 (entre Campomanes i Lleó) i AP-68 (entre Saragossa i Bilbao), mentre que a la resta de vies es reduiran els peatges un 0,11%. Excepcionalment, tres autopistes incrementaran les tarifes per finançar costos relacionats amb l'execució d'obres o per compensar una congelació de preus inicial per "raons d'interès públic", tal com ha especificat el Ministeri de Transports.

Les tres autopistes on s'incrementaran els preus són el tram de l'AP-7 entre Alacant i Cartagena (+0,89%), l'autopista AP-9, que va de Ferrol a la frontera portuguesa (+0.92%) i el tram de l'AP-6 entre Villalba i Adanero (+0,74%).

La notícia arriba pocs dies després que la Generalitat anunciés una rebaixa mitjana del 0,8% en les seves autopistes, en consonància amb la davallada de l'Índex de Preus al Consum (IPC).