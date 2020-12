Tretze viticultors de l'Alt Empordà rebran avui els ajuts per la plaga del míldiu

600 viticultors rebran avui els ajuts del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació per un import de 8.379.406,41 euros per compensar les pèrdues econòmiques de les explotacions vitícoles afectades per la plaga del míldiu durant la campanya 2020-2021.

Les condicions meteorològiques que hi va haver a la primavera van fer que l'afectació del míldiu, un fong que ataca la vinya, hagi estat en moltes zones d'un nivell poc vist en els últims anys. L'afectació ha estat molt important en bona part de la superfície de vinya i especialment greu per a la vinya de producció ecològica, que no podia ni fer ús dels tractaments convencionals per intentar fer-hi front.

Arran de les pèrdues dels viticultors, el Departament va publicar ajuts extraordinaris el mes de setembre als quals es van poder acollir les explotacions vitícoles que haguessin experimentant un decreixement del rendiment mitjà de la declaració de collita de 2020 d'un mínim del 35% respecte del rendiment de la campanya anterior com a conseqüència de la proliferació del míldiu de la vinya.

El mes de setembre es van convocar aquests ajuts amb una dotació pressupostària inicial de 4 milions que aquest desembre s'ha ampliat a més de 8 milions d'euros.

La importància de la ràpida detecció del míldiu

El míldiu de la vinya és produït pel fong Plasmopara viticola que afecta les fulles i els raïms dels ceps. La seva presència pot provocar greus danys en la producció de les vinyes si no es controla de manera eficient. El míldiu pot atacar tots els òrgans verds del cep: fulles, inflorescències o raïms.

L'aparició del míldiu varia segons les condicions climatològiques de l'any. La seva ràpida detecció o localització és molt important perquè permet programar els avisos de tractament contra aquest fong de la vinya que emeten les estacions d'avisos fitosanitaris del Servei de Sanitat Vegetal. D'aquesta manera, es pot informar tots els viticultors de cada zona vitícola del moment més indicat per iniciar els tractaments en cadascuna. Aquesta col·laboració esdevé essencial en casos com els del míldiu de la vinya, en què l'anticipació i l'alerta conjunta de sector i l'Administració permeten adoptar les mesures més oportunes per al seu control òptim.

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació va alertar durant la primavera els pagesos de les diferents zones vitícoles catalanes a través de les Estacions d'Avisos Fitosanitaris sobre el risc del míldiu de la vinya i va informar-los sobre les actuacions a realitzar per controlar la malaltia.

Enguany, el risc d'atac ha estat més elevat a causa de les condicions climàtiques d'aquesta primavera. Per això, el primer tractament de míldiu es va recomanar el 22 d'abril, abans de l'aparició de les primeres taques. És el tractament de míldiu més primerenc que hi ha hagut mai. La detecció és molt important per seguir l'evolució de la malaltia i emetre les recomanacions fitosanitàries més precises als agricultors.