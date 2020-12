El Govern dona llum verda al pla per planificar i ordenar els ports de Catalunya durant la propera dècada

El Govern ha donat llum verda al pla que servirà de base per planificar i ordenar els ports de Catalunya durant la propera dècada. El document, batejat com a Pla de ports de Catalunya Horitzó 2030, suposa una evolució del concepte del sistema portuari català, avançant cap a un nou model centrat en els serveis a la ciutadania. El pla defineix set línies estratègiques que determinen la política portuària dels propers anys. Entre aquestes, millorar les sinergies port-territori, més transparència en la gestió, adaptar-se al canvi climàtic i impulsar la innovació. Es preveu que, per desenvolupar aquestes línies estratègiques, al llarg de la propera dècada s'inverteixin 7,5 MEUR (a través de recursos propis i col·laboració publicoprivada).

El nou pla de ports arriba quan ja s'han fet els deures amb la majoria de les infraestructures. Per això, des d'ara i fins al 2030, l'objectiu de la Generalitat és aprofitar-ne tot el potencial. El pla vol evolucionar cap a un nou model, on els serveis a la ciutadania siguin l'eix central.

A l'hora d'elaborar-lo, la Generalitat subratlla que el document ha comptat amb "una àmplia participació pública i institucional". S'ha sotmès a consideració dels ajuntaments, de les diferents administracions –inclosa el Ministeri- i d'entitats i organismes del sector. A més, durant la tramitació, el pla també s'ha sotmès a un estudi ambiental.

El Pla de ports Horitzó 2030 abasta tota la franja litoral catalana, que s'estén des de la desembocadura del Sènia fins al cap de Portbou. En total, 780 quilòmetres de costa compresos entre el Montsià i l'Alt Empordà. En tota aquest àmbit, el pla determina les grans línies de planificació i ordenació de les infraestructures i els serveis del sistema portuari que és competència de la Generalitat.



Sinergies territorials

Com a grans objectius, el pla es fixa potenciar els ports com a generadors de sinergies territorials, garantir la sostenibilitat ambiental, captar demanda mitjançant la promoció conjunta de tot el sistema portuari, assegurar un creixement sostenible de l'activitat, o fer efectius els principis de transparència i bon govern, entre d'altres.

Per aconseguir-ho, el pla defineix set línies estratègiques que guiaran quina serà la política portuària dels propers anys. Al llarg d'aquesta propera dècada, es preveuen invertir 7,5 MEUR per desenvolupar-les (mitjançant recursos propis dels mateixos ports i col·laboració publicoprivada).

Entre d'altres, es preveu crear una Comissió d'Innovació, fomentar la competitivitat dels ports diversificant-ne els serveis, mitigar el canvi climàtic (planificant els dragatges i reduint emissions) o crear una plataforma de gestió integrada que permeti disposar d'informació centralitzada i en temps real de tots els ports de Catalunya. Es farà un seguiment permanent de cadascuna de les línies d'actuació i, a més, el pla s'actualitzarà cada quatre anys (per avaluar-lo i redefinir-lo, si cal).