Ja podeu votar el millor aparador de Nadal de Figueres

La primera edició del Concurs d'Aparadors de Nadal de Figueres ha reunit 34 establiments participants. Des que es va tancar el període d'inscripció, el jurat ha avaluat els treballs presentats i, a partir d'aquest dimarts, 29 de desembre, s'obre la votació popular a través d'Emporda.info per triar el preferit de la ciutadania entre els deu finalistes. Es pot votar fins al dissabte dia 2 de gener. Un jurat tècnic i professional, per la seva banda, visita els establiments per qualificar les decoracions i concedir els tres premis d'aquesta primera convocatòria.

El guardó tècnic i professional consisteix en 500 euros, 300 euros i 200 euros en metàl·lic, respectivament, per al primer, segon i tercer premiats. La mateixa quantitat de diners s'atorgarà en una campanya publicitària al Setmanari de l'Alt Empordà per a cada un dels tres guanyadors.

Pel que fa a l'aparador més votat a través del formulari d'Emporda.info, obtindrà una dotació econòmica de 250 euros. El veredicte del jurat i de la votació popular, així com el lliurament dels premis, es fan públics el dilluns 4de gener del 2021.



Podeu veure els aparadors finalistes a la següent galeria, per així observar les decoracions detallanademnt, i votar al formulari que trobareu a continuació.





Voteu els tres millors aparadors de Nadal del 2020 a Figueres:





Els establiments participants són: Alain Afflelou Figueres, Alegrí, Boboli, Bonet, Bycos Figueres, Can Rosa, Carnisseria Garnatcha, Casa Monfort, Casals Promise, El Siglo XX, Fajol Roba per Home, Falgarona, Farmàcia Bonmatí, Farmàcia Genís, Farmàcia Ortopèdia Rigall, Farmàcia Perxas, Farmàcia Soler, Finques Limit, Genuïna Curves, Joieria Ferrer, Jovenalla, K-bells, La Bookman Llibreria, Marcó Moda, Neteja i Manteniment Caivel S.L, Optipunt, Orígens Concept Store, Perfumeria Marcó, Pirates & Princeses, Puig Giralt, Roig Urban Comfort, Tamalia, Vilagran Perruqueria i Vladi's Socks.

El concurs ha estat organitzat per l'Ajuntament de Figueres i el Setmanari de l'Alt Empordà.