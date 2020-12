Les vendes als comerços de Catalunya tornen a caure i se situen un 9,7% per sota l'any passat

Les vendes als comerços de Catalunya van caure un 9,7% interanual durant el mes de novembre, deixant enrere la recuperació dels dos últims mesos. Segons les dades provisionals publicades aquest dilluns per l'Institut Nacional d'Estadística (INE), Catalunya va registrar el tercer major descens en l'Índex de Comerç Minorista (ICM), superat només per les Illes Canàries (-14,1%) i Andalusia (-10,5%). Al conjunt de l'Estat, els ingressos als comerços es van reduir un 5,8%, per sota la caiguda del 2,3% a l'octubre. Pel que fa a l'ocupació del sector, a Catalunya va caure un 4,1% arran de les noves restriccions per frenar l'expansió de la Covid-19, mentre que a tot l'Estat la davallada va ser del 3,5%.