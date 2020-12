Finançar un cotxe a finals d'any pot ser el millor moment

En el que portem d'any la matriculació de cotxes ha baixat un 38,3% respecte a l'any passat, només al setembre han baixat un 13,5% si ho comparem amb l'any passat, d'acord amb les dades d'ANFAC. Tot i la pandèmia, els últims mesos de l'any són el moment perfecte per finançar la compra d'un cotxe i guardar. Diferents raons com que les marques volen arribar a objectius, els incentius de l'BCE als bancs, els ajuts de el pla RENOVE o els nous impostos de 2021 influiran en les ofertes.

També es pot considerar els préstecs ràpids per finançar un cotxe de segona mà a un particular o concessionari de cotxes d'ocasió.



Per què és un bon moment per finançar un cotxe

Hi ha tres raons principals per les quals els últims mesos de l'any sempre són un bon moment per comprar un cotxe:

— Més ofertes en el preu del cotxe. Marques i concessionaris volen arribar als seus objectius de venda de l'any i per assolir-los solen oferir als interessats grans descomptes en el preu dels vehicles. A causa de la caiguda de vendes causada per la pandèmia, aquesta oferta es preveu que tindrà més descomptes i promocions, així com serveis extra inclosos.

— Ajudes a la compra amb el pla RENOVE. Aquests ajuts, d'acord amb les previsions d'Anfac, podria fer que la caiguda de vendes de el sector es reduís només a un 35%. El pla d'ajudes llançat pel Govern segueix tenint els fons suficients per contenir la caiguda de vendes d'entre març i maig.

— Incentius a la concessió de crèdits. El Banc Central Europeu ha canviat la seva política de tipus d'interès i els ha baixat fins a un -1% per incentivar els bancs a concedir finançament. Un tipus d'interès de l'1% implica que el BCE pagarà a aquelles entitats que concedeixin préstecs i crèdits als seus clients.

El 2021 podria pujar el preu dels cotxes

Actualment els préstecs personals amb finalitat per comprar un cotxe són els que millors condicions presenten. A l'any 2021 podria augmentar el preu dels vehicles. A partir de començaments de l'any que s'implementaran a Espanya diferents normatives totes dissenyades per limitar les emissions de CO2 dels vehicles a nivell internacional.

— Nova homologació internacional WLTP. Aquesta nova homologació mesurarà les emissions de CO2 dels cotxes i podria canviar el tram actual de l'impost de matriculació.

— Reforma de l'impost de matriculació i circulació. El Govern espanyol també està plantejant una reforma de l'impost per frenar els vehicles més contaminants, tot i que no s'espera que aquesta nova mesura entre fins a finals de 2021.

— Frenar les emissions de CO2. La UE prepara una nova normativa per frenar les emissions de cada fabricant a un màxim de 95 grams de CO2 per quilòmetre. Així, per cada gram de més s'haurà de pagar 95 euros addicionals. És possible que aquest aquesta multa repercuteixi en el cost final de el vehicle.

Encara que aquestes tres normatives tenen com a objectiu als vehicles més contaminants, de manera que acudint a cotxes més ecològics o fins i tot híbrids o elèctrics podríem evitar aquestes noves pujades de preu. A més, els bancs comencen a oferir préstecs ecològics amb millors condicions per a aquest tipus de finalitats.