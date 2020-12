Unió de Pagesos mobilitza 120 tractors i 70 vehicles per tota la demarcació gironinia

Uns 600 tractors y més de 200 vehicles han participat aquest dilluns, 21 de desembre, en 13 rutes arreu del territori en la mobilització convocada per Unió de Pagesos per reclamar mesures urgents per a l'agricultura, la ramaderia i la silvicultura, i a favor del territori i de l'espai agrari amb el lema Ara, més necessaris. Ara, més pagesia.



A les comarques de Girona s'han aplegat uns 120 tractors i uns 70 vehicles en quatre itineraris:



Alt Empordà-Baix Empordà. Aquesta ruta s'ha iniciat a Viladamat (rotonda GI623 direcció a l'Escala) a les 11 del matí. Els tractors han sortit a 2/4 de 12 en direcció a Ullà i Torroella. De Montgrí. Cap a les 12 han arribat davant la rotonda de la Cooperativa d'Ullà, i han sortit cap a Torroella de Montgrí.

Les altres rutes gironines s'han fet a la Garrotxa, el Ripollès, el Pla de l'Estany, el Gironès i la Selva. També s'han mobilitzat tractors per diferents itineraris de Catalunya.



El sindicat reclama més de 30 mesures al Govern de l'Estat i al de la Generalitat, entre les quals un bon ús dels nous ajuts de la Política Agrària Comuna i dels fons de recuperació econòmica per als sectors més afectats per les dificultats de distribució i per la caiguda de preus en origen, així com per les adversitats climàtiques. Al mateix temps, la ramaderia demana actuacions pendents que la ordenin a Catalunya.

En la defensa de l'espai agrari, el sindicat denuncia que el Govern tolera la depredació de les zones agrícoles amb el model d'implantació massiva de les energies renovables. Unió de Pagesos també lluita per la supervivència del Delta de l'Ebre davant l'estratègia del Ministeri de Transició Ecològica que implica deixar-lo retrocedir.



Davant de les dificultats de distribució i la caiguda de preus, el sindicat reclama, tant al Ministeri com al Departament d'Agricultura, que utilitzin els fons del període transitori de la Política Agrària Comuna (PAC) i els fons de recuperació econòmica addicionals del Pla de Desenvolupament Rural (PDR) 2021-2022 per atendre els sectors afectats per les restriccions derivades de la pandèmia i els que s'han vist afectats per circumstàncies excepcionals o per l'evolució del mercat. Si això no és suficient, proposa que aprovin ajuts extraordinaris de minimis per a la recuperació econòmica permesos per la Unió Europea.